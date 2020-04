Bolillero regala piezas de pan en zócalo de Chilpancingo

A pesar de ser personas de muy escasos recursos y estar viviendo una situación de crisis económica por los efectos de la cuarentena, un vendedor de bolillo tuvo la iniciativa de instalarse en el zócalo de la capital a regalar producto a personas que ya están teniendo situaciones de hambruna por la falta de actividad económica.

El vendedor de bolillo tuvo la iniciativa de pedirles a todos sus compañeros de actividad que le regalaran el producto que les sobra al final de la jornada, es decir cuando ya se enfrió y no se venderá, de esta forma el producto no se irá a la basura sino que terminará en la mesa de alguna personas que esté muy necesitada.

A la iniciativa de José Meneses, además de los demás vendedores de bolillo se sumó con Cuauhtémoc Leandro Amaro, un vendedor de agujetas que se instala en la plancha del zócalo, a ofrecer sus productos, “en este momento no puedo apoyar económicamente porque no estoy vendiendo nada, la gente ahorita quiere para comer, no necesita agujetas, pero le ayudo a distribuirlo a cuidar el canastón y en lo que se ofrezca”.

La actividad la están realizando desde hace tres días y lamentablemente su altruista labor se ha visto empañada por comentarios fuera de contexto de personas que les llegan a preguntar si el pan es el que está donando un diputado.

“Por eso hoy pusimos esta cartulina en la que dejamos en claro que el pan es gratis y no lo pagó ningún diputado ni partido político, es pan que está regalando un joven que tiene un corazón noble y es solidario con quienes están en una situación crítica”, señaló Cuauhtémoc Leandro.

Resaltó que la distribución de bolillo seguirá realizándose en la medida de sus posibilidades pues el pan lo paga José Meneses y los demás vendedores que salen a las calles y como las ventas están muy bajas lo que queda lo concentran en el zócalo para regalarlo, con ello llamó también a quienes tengan un poco de sobra que lo regalen a personas que están en situación de crisis, que no tiene para comer porque perdieron su empleo, “hoy es tiempo de ayudarnos entre todos”.