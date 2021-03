Bloquean por falta de agua en Chilpancingo

Vecinos de la colonia Obrera de Chilpancingo bloquearon la lateral del Bulevar Vicente Guerrero para exigir abasto de agua que no reciben desde hace casi dos meses, los quejosos aseguraron haber realizado decenas de reportes a la oficina de Capach y no han sido atendidos.

El bloqueo de los habitantes de la colonia Obrera se realizó a la altura del punto conocido como “La Roca”, ahí colocaron cuerdas atravesando la vialidad y durante una hora esperaron a que funcionarios de la Capach acudieran a atender su reclamo. Local

“Sabemos que esto no debería ocurrir, porque se afectan derechos de terceras personas, sin embargo es imposible que en la Capach atiendan si no se realizan manifestaciones”, indicó uno de los quejosos, quien además refirió que hace dos meses que les dieron agua se estableció un acuerdo con un ingeniero de apellido Carranza de que el abasto llegaría al menos cada 20 días, pero la Capach no cumplió.

Los manifestantes añadieron que a raíz de la problemática por la falta de agua han tenido que comprar pipas que se las cobran hasta en 650 pesos, y sin lugar a dudas que eso significa un fuerte golpe para la economía familiar, más en estos tiempos de pandemia que el trabajo es muy escaso y muchos de los que viven en este asentamiento se encuentran desempleados.

“la recomendación que hace las autoridades de salud es lavarnos las manos a cada rato, lavar y desinfectar todas las cosas para que no llegue el virus del covid, pero cómo podemos hacer eso si no hay agua”.

Por ello pidieron a la Capach que se asignen fechas específicas en las que se abastecerá de agua y no tiene que ser más allá de una ves por quincena, de lo contrario estarán regresando cada dos semanas a tomar la carretera”.

“Llevamos más de mes y medio sin agua en la colonia, y es lamentable que una purificadora que hay aquí en este mismo lugar cada tres días le estén suministrando del vital líquido y a nosotros nos tienen sin el servicio”, dijo una de las afectadas.

Finalmente llegó un funcionario de la Capach quien ofreció que el día de mañana a partir de las 10 de la mañana se iniciaría el tandeo en todas las calles de la colonia, con ese acuerdo aceptaron retirarse y se restableció la vialidad.