Bloquean maestros de la CETEG la carretera México-Acapulco

CHILPANCINGO, Gro.- Un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon y bloquean de manera intermitente la carretera norte-sur de la México-Acapulco, para exigir basificaciones y recontrataciones.

Este miércoles a las 12:00 horas, integrantes del magisterio guerrerense marcho y empezaron a bloquear ambos sentidos de esta vía federal, provocando un severo congestionamiento vial, tanto para los automovilistas que viajaban hacía la Ciudad de México como los que iban en dirección al puerto de Acapulco.

Los docentes inconformes, amenazan con no permitir que se realice la jornada electoral este 6 de junio, si las autoridades no atienden su pliego de demandas, en virtud de que a pesar de que se han firmado minutas no las cumplen.

Después de casi una hora de bloquear la carretera federal, los maestros de la CETEG, dieron paso intermitente, es decir, dejaban circular los vehículos cada diez minutos, pero esto no incidió en el malestar de los conductores de los automotores que quedaron atrapados en el congestionamiento.

Al sitio hicieron acto de presencia elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional, con equipo anti motín y esperaban instrucciones para una eventual intervención y hacer uso de la fuerza para retirar a los maestros disidentes.

La tensión se palpa, pues los docentes se niegan a retirarse hasta que se les resuelva su pliego petitorio, en tanto que las autoridades les piden que liberen la carretera federal, con la advertencia de retirarlos con el personal anti motín.