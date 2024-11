Bloquean damnificados por John carretera Acapulco-Pinotepa

Damnificados por John del municipio de San Marcos y Juchitan bloquearon por segundo día la carretera Acapulco - Pinotepa Nacional, en dos puntos para exigir a las autoridades del gobierno federal el pago del apoyo para las viviendas que sufrieron inundaciones provocadas por el meteoro.

Minutos antes de las 9:00 de la mañana, cerca del mercado nuevo de San Marcos y en el crucero de Agua Zarca, los manifestantes impidieron el paso a los automovilistas para solicitar a la Secretaría del Bienestar envié a servidores de la Nación y los tomen en cuenta para recibir el beneficio económico para poder reparar los daños de sus viviendas.

Lea también: Bloquean ambos carriles de la Costera damnificados por John

Los damnificados de San Marcos señalaron que su municipio no fue considerado debido a que supuestamente el ex alcalde Tomás Hernández Palma, dijo que ahí no había pasado nada, comentario que molesto a los sanmarqueños pues aseguraron que después de Jonh, sacaron las “palas, escobas y machetes y limpiaron”.

Los manifestantes impidieron el paso a los automovilistas para solicitar a la Secretaría del Bienestar envié a servidores de la Nación. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Detallaron que comunidades cercanas ya recibieron su apoyo económico y su situación la cual quedó de ser considerada no se ha tenido ninguna respuesta, por lo que continuaran los bloqueos hasta ser censados.

Local Transportistas exigen reformar el Reglamento de Tránsito

Dichos bloqueos en la Costa Chica de Guerreo han generado molestia por parte de los conductores que circulan por la zona, así como caos vehicular.

En el bloqueo que realizaron el día de ayer los damnificados de la comunidad de Agua Zarca del municipio de Juchitán, el cual duró más de 7 horas, fueron acusados presuntamente que ya por la noche cobraron a cada automovilista 50 pesos para poder pasar.

Su exigencia no solo es ser incluidos en los censos sino cumplan con las acciones acordadas con la comunidad, como la rehabilitación de escuelas afectadas por el meteoro, la descacharrización y la revisión del padrón.