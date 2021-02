Bloquean calles en Chilpancingo en demanda de agua potable

Vecinos de la colonia Los Sauces de esta capital bloquearon la avenida Álvarez para exigir a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) que les envié abasto de agua los días 15 y 30 de cada mes como se firmó en acuerdos anteriores, además que lo haga empezando en la parte más alta del asentamiento

Los colonos bloquearon la avenida Álvarez a la altura del parque Unidos por Guerrero, con ello generaron caos en la zona sur de la capital, durante más de dos horas que estuvieron instalados. Estado Plantea Congreso transformar el sistema de operación del agua

En sus argumentos establecieron que el año pasado luego de realizar bloqueos similares lograron un acuerdo con la Capach de que se les dotará de agua dos veces por mes, y se empezaría por la parte alta porque cuando se encuentra el tanque lleno la presión es suficiente para que llenen en esa zona, mientras que la parte baja el abasto se puede hacer aún con el tanque a la mitad.

En el último abasto de agua que tuvieron se invirtió y primero dieron a la parte baja de tal forma que a la parte alta el abasto no fue suficiente porque no había presión y en algunas viviendas ni siquiera se lleno un tinaco.

Debido a ello decidieron volver a manifestarse para que se refrenden los acuerdos de que les abastezcan de agua dos veces por mes y que se haga con el orden ya establecido y de no tener respuesta seguirán bajando a bloquear calles durante el tiempo que la autoridad tarde en responder.

Indicaron que la Capach les ha dicho que se adelantó el estiaje y por eso ya no hay agua suficiente sin embargo, es notorio que a otras colonias si les están dando agua “cuando de veras no haya agua entonces vamos a aceptar que no nos den pero si hay agua queremos que nos llegue con la misma regularidad que a otras colonias y al centro de la ciudad”.