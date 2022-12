Bloquean calles de Chilpancingo en demanda de agua potable

Habitantes del tradicional barrio de San Antonio bloquearon seis esquinas de este asentamiento considerado parte del centro de la capital, ello para exigir a las autoridades municipales que cumplan con su obligación de dar abasto de agua entubada, mismo que no reciben desde hace dos meses.

Los quejosos se colocaron en la calle 5 de Febrero en las esquinas con la calle Mina, Niños Héroes, Allende, Guadalupe Victoria y Heroínas, esta última por la que se accede a las instalaciones del recinto ferial y que este domingo espera recibir miles de visitantes en el tradicional Paseo del Pendón.

Los quejosos advirtieron que mantendrán la protesta durante el tiempo que sea necesario y si esto afecta el paso del tradicional Paseo del Pendón, no es responsabilidad de los vecinos, si no de las autoridades que no han sabido atender sus obligaciones y tienen a la población sin un servicio tan elemental como lo es el abasto de agua entubada.

Al lugar se presentaron funcionarios de la Comisión de agua potable y Alcantarillado de Chilpancingo, quienes ni siquiera ofrecieron enviar de manera inmediata el abasto, si no que trataban de explicar a los afectados como es el sistema de distribución a fin de que los vecinos esperen más días para tener el agua en sus hogares.

Los quejosos aseguraron que tienen casi 2 meses sin recibir agua entubada y la situación ya es insoportable han tenido que recurrir al abasto mediante pipas que cuestan 800 pesos por un servicio y además de que ser muy caro, el agua que llevan es de mala calidad.

Finalmente, establecieron que no hay necesidad de estar pagando pipas cuando hacen el pago de sus recibos a la CAPACH y entonces la paramunicipal tiene la obligación de dotar del vital líquido

Otros bloqueos por desabasto de agua de registraron en la colonia Viguri y Cooperativa, con la misma problemática de tener más de un mes si recibir agua, a pesar de tener sus recibos pagados