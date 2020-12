Beatriz Mojica teme haber sido excluida de la encuesta de Morena

Tras filtrarse que la Comisión Nacional de Elecciones ya tiene los resultados de la encuesta con el nombre del que será el candidato a gobernador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Mojica Morga, dejó entrever que fue excluida.

Este jueves a través de su cuenta de redes sociales, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, posteó: "se especula que no fui medida en la segunda encuesta de Morena para la gubernatura de Guerrero".

Enseguida repuso: "de ser así, parece que me excluyen por ser una de las 7 mujeres más competitivas en el país".

Esto se da ante el rumor que empezó a circular desde este miércoles por la tarde, en el que se daba por un hecho de que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, presuntamente ganó el sondeo de opinión.

Por ello, Mojica Morga, envió un mensaje al dirigente nacional morenista: "confió en la palabra de Mario Delgado Carrillo de no excluir a las mujeres de Morena".

Excluir no es ético, moral ni político. También indicó que celebraba que hayan encuestado a Luis Walton Aburto y reiteró que confiaba no haber sido excluida por el simple hecho de ser mujer.

Concluyó diciendo que de ser cierto que la excluyeron espera que se rectifique y reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación y con el presidente Andrés Manuel López Obrador.