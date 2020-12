Barrenderos denuncian que el Ayuntamiento se niega a pagarles el retroactivo salarial

Trabajadores del área de servicios públicos del ayuntamiento, se manifestaron en el palacio municipal para exigir al alcalde Antonio Gaspar Beltrán que entregue el retroactivo del incremento al salario a partir del primero de enero que representa alrededor de 700 pesos para cada uno de 500 empleados de esta área.

Los quejosos señalaron que los empleados de servicios públicos con los que menor salario tienen y los que siempre han sido discriminados porque no se animan a protestar, pero eso es algo que tendrá que dejarse en el pasado y ahora estarán demandando tener salarios dignos y prestaciones iguales que los demás trabajadores del municipio.

La señora Wendoline Adame señaló que en redes sociales se han enterado que los regidores se aumentaron el 100 por ciento del salario quincenal, mientras que para ellos el aumento fue muy pequeño y por si fuera poco el alcalde se niega a entregarles el retroactivo.

Indicó que ella percibe un sueldo quincenal de mil 500 pesos, y el retroactivo es de aproximadamente 70 pesos que quizás para el alcalde sea muy poquito, pero para un los barrenderos, los recolectores de basura es la diferencia entre tener la posibilidad de una cena en navidad o sólo velar sin comida.

La empleada acusó, además, que desempeñan sus labores en condiciones precarias, puesto que la autoridad no les proporcionan las herramientas necesarias como guantes, escoba, cubrebocas, en medio de la pandemia del Covid-19 y de la falta de seguro de vida.

"Nosotros somos la primera línea de atención en el ayuntamiento, no descansamos ni un día a pesar de la pandemia, no dejamos el trabajo, pese al riesgo que representaba, fuimos leales y eso se puede notar en toda la ciudad que no se ha llenado de basura, por eso ahora pedimos al alcalde que sea consciente y nos reconozca todo el esfuerzo pagándonos lo que legalmente nos corresponde".