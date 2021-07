Bajar la guardia generaría un rebrote de contagios: Celso Sánchez

En el puerto de Acapulco hay un riesgo serio de que se registre un rebrote de contagios de Covid-19, debido a que se han relajado los protocolos sanitarios y se empieza a fomentar el desorden social, afirmó el asesor de la Asociación de Escuelas Particulares Incorporadas del Estado de Guerrero, Celso Sánchez Castillo.

El empresario de la educación, aseguró que si las autoridades del sector salud, no actúan y reactivan el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y guardar la sana distancia, no solo van aumentar los contagios si no también se pondrá en riesgo el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar 2021-2022.

"De nada sirve que estemos preparando toda nuestra infraestructura para recibir a los alumnos en espacios seguros y adecuados, si por otro lado, no se cumplen con las medidas preventivas para evitar un rebrote del patógeno", dijo.

Sánchez Castillo, refirió que el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores, dio la voz de alarma, por lo que exhortó a que se emprenda una campaña de información para alertar a la población de no relajar los protocolos sanitarios.

Recordó que, la Secretaría de Salud ya difundió que no por el hecho de haberse aplicado la vacuna anticovid, quiere decir que no pueden contagiarse, pues la pandemia no está controlada.

Por tanto, insistió que es necesario que se despliegue una campaña de información sobre los riesgos que existen de que haya un rebrote de contagios, si es que se quiere mantener el semáforo epidemiológico en color verde.