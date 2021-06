Baja afluencia en centro de vacunación en Forum Mundo Imperial

En el segundo día de vacunación para adultos de 40 a 49 años de edad contra el Covid -19, la afluencia ha sido baja en el centro de vacunación del Forum Mundo Imperial, que a pesar de cierran a las 16:00 horas, siguen aplicando la dosis de AstraZeneca.

En este centro de vacunación, que está a cargo del Ejército Mexicano, la atención es abordo de vehículos para personas con alguna discapacidad o postración. Local Más de mil dosis se aplicaron este miércoles en la UDA

Sin embargo, aquellas personas que llegan a solicitar la aplicación de la vacuna, aunque no tengan algún problema físico también se inmunizan.

Carlos, llegó a vacunarse y dice que fue rápida la atención, pero más cómodo porque ingresas en el vehículo y no tienes que hacer largas filas como en otros centros de vacunación.

“Un amigo me llamó y me comentó que se vino a vacunar y no había gente así que llegue rápido, vivo aquí en la colonia Icacos, pero prefiero venir en mi carro en lugar de estar parado haciendo cola y con este calor”, dijo Carlos de 48 años de edad.

A pesar de que no hay filas de vehículos, un elemento del ejército informó que se sigue vacunando a las personas que lo soliciten y que a veces cierran a las 18:00 horas.

Mientras que en el Centro Internacional Acapulco, las personas ingresaban conforme llegaban y adentro se les ofrece sillas para evitar estar parados bajo el fuerte rayo del sol.

Igual la atención es rápida, y el haber registrado sus datos con el código QR ayuda a que sea más fluida.