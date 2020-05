Avala la ley la presencia de las fuerzas armadas en las calles: diputado

La presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, son necesarias, debido a que el 90 por ciento de las corporaciones policíacas de los ayuntamientos del país, no cumplen con la certificación y están infiltradas, aseguró el diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marco Antonio Cabada Arias.

El legislador explicó que, la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está justificada y está apegada a la ley, no ocurre lo que paso en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que la orden de que los militares salieran a las calles a cumplir con tareas de combate a la delincuencia, fue como comandantes supremos de las fuerzas armadas. Estado Guerrero está en alerta máxima por contagios de Covid-19: HAF

Reconoció que la orden de que el Ejército y la Marina Armada de México, se hagan cargo de la seguridad, ha generado criticas de todo tipo, sin embargo, se pasan por alto o no quieren ver que está sustentado por la ley, además de que es necesario porque ni los estados ni los ayuntamientos, tienen policías preparados mucho menos certificados.

El diputado, Cabada Arias, refirió que el problema no solo se padece en Guerrero, el problema se extiende a todo el país, en donde existen más de 3 mil corporaciones policíacas y el 90 por ciento no cumple con la certificación y están infiltradas por la delincuencia, aunado a que no tienen capacidad de respuesta.

Por tanto, queda claro que nadie cumple con lo que se tiene que hacer, por lo tanto, es necesaria la presencia de la Armada de México y del Ejército, para coadyuvar en las tareas de seguridad pública, en tanto las policías de los estados y de los ayuntamientos no sean confiables.