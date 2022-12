Autocuidado será esencial en la feria de Chilpancingo

Dos módulos informativos en materia de salud serán colocados en las entradas de las instalaciones de la feria de Navidad y año Nuevo en Chilpancingo, en éstos se repartirá gel antibacterial y se dará información sobre las enfermedades que se pueden transmitir en espacios cerrados y donde se concentra una gran cantidad de personas como será en esta feria.

De acuerdo con el Secretario municipal de Salud, Cipriano Gutierrez Castro, los módulos serán netamente informativos para que los asistentes a la feria actúen con responsabilidad y tomen decisiones completamente informados, pues todo mundo ya conoce las recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias, como el Covid, y el módulo sólo estará para recordarles que la pandemia no ha terminado y que se deben tomar previsiones.

Lee también: Este domingo se realizará el tradicional Paseo del Pendón

Agregó que en este momento en Chilpancingo no tenemos una situación de pandemia, pues los números indican que se registran entre uno y dos casos por día, lo que no es una cifra muy alta además de que del último mes sólo se tiene una persona fallecida y ésta tenía muchas comorbilidades.

Aquí es un asunto de autoprotección y autocuidado, si sabemos que tenemos una enfermedad respiratoria pues se debe procurar no ir a la feria y de preferencia realizarse una prueba para determinar si se trata de Covid-19.

Estado Bloquean recinto ferial para exigir abasto de agua potable

Mencionó que a diferencia del año pasado que en este lugar se tenían las pruebas y se estuvo revisando que entregaran su certificado de vacunación, este año no habrá ese tipo de restricciones y sólo será informativa la presencia del personal de salud en cuanto al Covid, pero desplegarán su ambulancia y personal para mantenerse en el Pendón y todos los día de la feria pendientes para atender cualquier incidente.

Autocuidado

El secretario de Salud explicó que la población se debe auto proteger con medidas simples por ejemplo si ven que un alimento que no tiene un buen aspecto, que está sucio, o que simplemente no les da seguridad pues no lo consuman.

Si son personas con alguna comorbilidad como diabéticos, cardiópatas o cualquier otra afectación crónico degenerativa, simplemente no asistan a la plaza.

Resaltó que ya se dio un curso a los comerciantes de la feria sobre el manejo higiénico de los alimentos, pero aún así es necesario que la población tome sus propias precauciones.