"Aún no recupero el sentido del olfato", dice Adriana tras aplicarse vacuna anticovid

ACAPULCO. Poco a poco la gripe va cediendo, luego de tomar un tratamiento de antigripales. La congestión nasal se intensifica durante las mañanas frescas y aún no recupero el 100 por ciento el sentido del olfato, pero poco a poco le voy encontrando el sabor a la comida.

Es la tercera semana de evaluación de la vacuna experimental de CanSino para prevenir el Covid-19. Soy la paciente 95 y me recupero de los síntomas postvacunales que presenté la semana pasada. Estado Vuelve el próximo año la convención minera a Guerrero

Adrián, el médico encargado de llevar a cabo mi proceso de evaluación, quiso saber cómo seguía luego de tomar durante cuatro días antigripales combinados con paracetamol, clorfenamia y vitaminas C, D y zinc. Pidió que esté alerta por si presento un síntoma de alarma como fiebre, dificultad respiratoria, presión en el pecho, diarrea, vómito o algún otro para contactarlo.

Según el doctor, los síntomas que se presenten después de la cuarta semana tras la aplicación de la vacuna ya se consideran eventos independientes.

También me explicó que el hecho de participar en el ensayo no excluye a nadie de enfermar de Covid-19.

“Acuérdese, hay dos grupos. La mitad recibe vacuna activa y la otra una un placebo. No todas las vacunas tienen 100 por ciento de efectividad, esto se sabrá hasta el final, pero por las características de su cuadro y por el tiempo, sospechamos que se trata de reacciones postvacunales”.

Adrián comentó que generalmente cuando se presentan los síntomas postvacunales llega a dar fiebre, la sintomatología más intensa. No me ha dado fiebre, pero sigo con gripe. Dijo que esté alerta y si en esta semana presentó un cuadro respiratorio acompañado de fiebre, entonces sí se puede sospechar de Covid-19 y tendría que ir al Centro de Investigación Clínica del Pacífico para hacerme la prueba de diagnóstico para coronavirus.

Le comento al médico que varias personas quieren participar en el ensayo, pero no saben si son asintomáticos, y explica que la contraindicación para entrar en el ensayo es que tenga una prueba confirmatoria positiva, pero si nunca le han confirmado puede ser candidato.

Si sólo ha quedado como un caso sospechoso, incluso con fiebre o todos los síntomas clásicos pero salió del cuadro y nunca le hicieron una prueba confirmatoria, el paciente aún así puede ser candidato porque no viola el criterio de exclusión, agregó.

Adrián recordó que será en un año cuando el laboratorio canadiense participante de la elaboración de la vacuna china CanSino dé los resultados, y ese día sabremos si tuvimos Covid o no en los estudios de sangre que nos practicaron antes de participar en el ensayo.

“Seguramente algunos van a salir con anticuerpos previos, En la historia médica nunca revelaron que tuvieron Covid porque no presentaron síntomas, pero puedo asegurar que habrá de esos casos. Se sentían bien, no fueron a un médico y mucho menos se hicieron una prueba. Considerando eso, entraron al protocolo, y si al hacer los análisis se hallan anticuerpos positivos eso no los excluiría. Independientemente que hayan recibido vacuna activa o placebo se les da seguimiento y se hará el ajustes estadístico”, finalizó.

Luego de la conversación telefónica y evaluación médica, Adrián pide que siga tomando vitamina C y si presento fiebre u otros síntomas comunicarme de inmediato con él.