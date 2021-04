Aun no llega resolución del INE al IEPC: Nazarín Vargas

Al informar que a casi 48 horas de la ratificación del retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio al gobierno del Estado por el partido Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE), aún no ha notificado su fallo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, el consejero presidente Nazarín Vargas Armenta, dijo que será con base a los estatutos de ese instituto político que se defina a un posible sustituto.

En entrevista radiofónica, informó que están a la espera de dicha información y confió que será este jueves cuando les notifiquen la resolución relacionada con el caso del ciudadano al mencionar que a este momento el tema está en competencia del INE.

“Nosotros estamos esperando, seguramente el día de hoy habremos de tener la notificación, en tanto no la tengamos, no podría yo adelantar una opinión, repito lo que sabemos lo tenemos por el hecho público de haber seguido la sesión, pero no tenemos aún la notificación formal del INE a efecto de que yo pudiera dar una respuesta de conformidad a esa resolución”; dijo.

Adelantó que una vez que se realice la impugnación, “como seguramente habrá” el tema pasará a manos del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que como Instituto, estarán a la espera de la nueva resolución que se genere para sesionar.

Consultado respecto a si el dos veces depuesto candidato puede realizar eventos públicos, aunque no sea candidato, Nazarín Vargas mencionó que como “ciudadano sí puede como cualquier otra persona hacer actos de carácter público, no tienen digamos en mi opinión la calidad de candidato derivado a que hay una resolución en donde se está ratificando la cancelación del registro por una segunda ocasión el INE”.

Aclaró que en este momento el senador con licencia Félix Salgado “no tiene calidad de candidato” y explicó que están esperando que el día de hoy les hagan la notificación, por lo que no se puede adelantar una opinión respecto a si Morena tiene que registrar a alguien en su lugar o esperar la nueva respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Precisó que para sustituir a Félix Salgado, la decisión la tiene que tomar Morena como partido político para definir si será algún precandidato o si tendría que ser algún otro ciudadano, de acuerdo a sus estatutos.

Al respecto, abundó que en el supuesto caso de una sustitución, el IEPC revisará que la solicitud de registro cumpla con todos los requisitos y emitir un acuerdo por el Consejo General del Instituto porque sería un tema que tendrá que resolver el partido.

Finalmente dijo que el acto que les ordene el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “nosotros lo atendemos” y “realizar las notificaciones como lo ordene la resolución”.