Aún no hay nombres para conformar el gabinete, asegura Evelyn Salgado

La gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, aclaró que todavía no hay nombres de quienes integrarán su gabinete "el único cargo que ya está definido es el de la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero que es honorífico y que ocupará mi hermana Liz Salgado Pineda".

De esta forma cerró el paso a la rumorología que se desató a raíz de la presencia de algunos personajes, entre estos de expriistas entre estos Maricela Ruiz Massieu, hermana del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, en los eventos de agradecimiento que, por cierto, concluye este domingo en Tixtla y Chilpancingo. Estado Se reúne Evelyn Salgado con la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez

La titular del Ejecutivo Estatal electa al ahondar en ese sentido, explicó "yo no puedo poner un policía o decir quien entra o no a mis eventos, porque son públicos y no puedo coartar el derecho a quienes quieran conocer mis compromisos que hice en campaña".

Admitió que, si se ha percatado que asisten muchas personas, pero reiteró que están en su derecho de acudir a los actos de agradecimiento, "pero no hay nada para nadie y no tengo todavía nombres para integrar mi gabinete".

La gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, adelantó que quienes integren su equipo de trabajo serán hombres y mujeres que sigan los principios ideológicos de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Por lo que adelanto que en su momento dará a conocer quiénes van a trabajar en su gobierno, pero por el momento es cumplir con la gira del agradecimiento que concluye este domingo.

Anunció que después vienen los foros y seguirá cumpliendo con la agenda de trabajo que tiene por delante, antes de que tome posesión del gobierno del estado y empezar aplicar los principios de la Cuarta Transformación.