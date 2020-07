Aumentó movilidad de personas sin uso de cubrebocas en Iguala: Antonio Jaimes

IGUALA, Gro.- La pesadilla puede regresar de un momento a otro y volver al confinamiento, advirtió el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, al lamentar que aumentó la movilidad de personas sin usar el cubrebocas para evitar contagios de coronavirus.

En conferencia de prensa virtual, el munícipe afirmó que su gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance para salvar vidas y reducir los contagios de Covid-19, exhortando a la población a no relajar las medidas de prevención. Estado Catastrófico que Guerrero regrese a semáforo rojo: Joaquín Badillo

Sin embargo, admitió que las personas actúan como si no pasara nada, "y, lamentablemente no hay una ley que sancione a quien no lleve el cubrebocas".

El primer edil del municipio de Iguala, Jaimes Herrera, anunció que la próxima semana iniciarán operativos de revisión de negocios y verificar que están cumpliendo con todas las medidas sanitarias, pero los que no estén colaborando serán sancionados y hasta se puede llegar a la clausura.

Adelantó, que estos operativos de supervisión se ampliarán al mercado municipal "Adrián Castrejon", en donde aumentó la movilidad y no portan el protector facial ni guardan la sana distancia.