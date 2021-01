Aumentaron remesas de guerrerenses pese al Covid-19 en 2020

Contrario a las especulaciones que se tenían en torno a que debido a la pandemia de covid-19 disminuirían las remesas económicas que envían los Guerrerenses radicados en Estados Unidos, al cierre del año se detectó que las cifras tuvieron un incremento de aproximadamente un 15 por ciento, reveló el l titular de la Secretaría de Migrantes y asuntos Internacionales Fabián Morales Marchán.

El funcionario indicó que aún se está en espera de que se hagan llegar las cifras oficiales para saber exactamente los montos de recursos que los Guerrerenses enviaron desde el vecino país, pero se estima que se incrementó en un 15 por ciento y eso se debió a que las necesidades en los pueblos de Guerrero incrementaron.

"Allá tenemos muchos paisanos que están perfectamente establecidos y envían dinero para el sostenimiento de sus familiares, que están en las comunidades Guerrerenses".

Comentó que en los indicadores también se espera conocer el número de deportaciones de Guerrerenses que se tuvieron durante el 2020 y se espera que sea una cifra mucho menor a la que se tuvo en el 2018 y 2019, cuando Guerrero fue el estado con mayor deportados de los Estados Unidos y registró cifras de hasta 20 mil connacionales expulsados del país vecino en cada año.

"Ya hemos solicitado la información a la cancillería, sólo que no nos la han hecho llegar, por eso no puedo darle una cifra exacta pero si sabemos que en estados unidos siguieron haciendo deportaciones pero no llegamos a la misma cifra del año pasado".

Morales Marchán indicó que la pandemia de covid también disminuyó el flujo migratorio que se tiene de las comunidades Guerrerenses hacia los Estados Unidos, sin embargo no se detuvo por completo, "incluso tuvimos tres reportes de personas que perdieron la vida en la frontera al intentar cruzar el río".

Finalmente Morales Marchan dio a conocer que en el último reporte de la cancillería de hace una semana se habían registrado 294 fallecimientos de Guerrerenses contagiados de Covid-19, "esta es la última cifra oficial, aunque tenemos otros casos extraoficiales, de personas que no solicitaron apoyo de la cancillería para repatriación o que decidieron inhumar a sus familiares en panteones de los Estados Unidos y por ello no se incluyen en el registro".