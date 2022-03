Aumentan 25 mdp a nómina municipal en Chilpancingo

El síndico del municipio de Chilpancingo, Andrei Yasef Marmolejo Valle, confirmó que el presupuesto para nómina del Ayuntamiento será incrementado en 25 millones de pesos, sin embargo justificó que este recurso no será para contratar más personal sino para atender prestaciones de los que ya laboran en el gobierno.

Señaló que el año pasado se tuvieron problemas para completar el recurso para el pago de aguinaldos, bonos y otras prestaciones que tienen los trabajadores municipales, por ello se tuvo que tomar la determinación de incrementar el presupuesto destinado al pago de servicios personales.

Lee también: Mujeres periodistas exigen garantías a la libertad de informar

La declaración la hizo luego de que un grupo de regidores denunciara que el municipio estaba incrementando la nómina y que la información sobre las reasignaciones presupuestales se les envió vía telefónica apenas 4 horas antes de que se realizara la sesión, lo que no permitió ni siquiera analizar los datos, al respecto el síndico señaló que eso fue mentira pues desde el día anterior hubo reuniones en las que se presentó el proyecto.

Además reconoció que a los regidores de oposición se les negó participar en la sesión de cabildo para abordar el tema, pero indicó que fue porque no supieron justificar la solicitud para que les otorgaran la voz, “yo dije que a los regidores se les deben retirar 5 de los 15 trabajadores que tiene asignados pero fue en general y no específicamente a uno en particular y cuando la regidora solicitó hacer uso de la palabra dijo que por alusiones personales, pero yo jamás la aludí y por eso no consideraron su participación”.

Estado Aprobó cabildo de Chilpancingo aumentar el gasto en nómina

En respuesta a que los regidores han sido avasallados en las sesiones de cabildo, el síndico volvió a confirmar lo denunciado pero estableció que es porque el pueblo votó para que este fuera un gobierno diferente y ellos representan a los gobiernos anteriores que han sido los más corruptos.

Finalmente, Andrei Marmolejo negó que haya hecho señalamientos en el sentido de que una regidora comete nepotismo por tener a su hijo trabajando en el gobierno municipal, “lo que sí señalé es que a los regidores se les tiene que disminuir el gasto que tiene asignado para gestión y se les disminuya de 15 a 10 la cantidad de personas que tienen asignados cada uno de ellos”.