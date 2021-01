Atiende Guerrero ascenso en hospitalización Covid-19

Integrantes de la mesa para la Construcción de la Paz acciones de seguridad y de prevención de contagios por Covid-19, acordaron “tener cuidado” y reforzar las acciones de salud para frenar los casos de Coronavirus en Guerrero, luego de los comentarios del Subsecretario de Salud federal, Hugo López Gattel, sobre la situación del estado que registra caos de hospitalización en “fase de ascenso”.

Ayer, en la conferencia vespertina de López Gatell, el funcionario del gobierno de la república mencionó que el Estado se encuentra con una tendencia general de descenso en casos de contagios por Covid-19 e importantes variaciones, igual en el tema de las defunciones, con hospitalización en aumento, por lo que se tiene que tener cuidado. Estado “Ni me meto ni me metan”, pide Astudillo por declaraciones de ex fiscal

Respecto al comportamiento Estatal de hospitalización, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que se mantiene la atención prioritaria en Iguala con personal médico y estrategias sanitarias para estabilizar la situación sanitaria y mitigar los contagios del Covid-19.

Durante la reunión presidida por el gobernador Héctor Astudillo Flores, el Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que “los primeros días de enero han transcurrido con baja incidencia delictiva en Guerrero”.

A través del comunicado de la mesa de coordinación para la construcción de la paz, se informó también que Portillo Menchaca dijo “que en las últimas 24 horas no se tiene registro de algún homicidio doloso en el estado”.

El encargado de la seguridad pública de los guerrerenses, “informó que no se registraron homicidios dolosos en las últimas 24 horas en Guerrero y se ha observado menor actividad delictiva en la entidad, con lo que coincidió el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila”.

La misiva indica que la sesión de trabajo realizada de manera virtual, y en ella también “se analizó el caso del Municipio de Chilapa, donde se han realizado operativos permanentes, implementados en la zona de Alcozacán y poblaciones cercanas, en coordinación con la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con diálogo permanente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside Ramón Navarrete Magdaleno”.