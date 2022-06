Atenta el ISSSTE contra su salud, denuncian pacientes renales

Pacientes renales del ISSSTE que reciben tratamiento de Hemodiálisis en clínicas subrogadas denunciaron que los directivos del nosocomio están atentando contra sus vidas al cambiar las clínicas en que están recibiendo el servicio, pues se les quita un espacio certificado por una clínica "patito" que se está acondicionando en una casa particular.

Mariano González Hernández, quien es uno de los pacientes señaló que la clínica a la que los quieren enviar se encuentra en el barrio de San Mateo, pero esta supuesta clínica no está certificada y ni siquiera tiene el equipamiento, no tiene salidas de emergencia, no tiene planta de respaldo para que se mantenga la energía eléctrica en caso de un corte y muchas pero muchas anomalías más.

Se les quita un espacio certificado por una clínica que se está acondicionando en una casa particular./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Indicó que otra clínica a la que los han querido enviar se encuentra frente al zoológico Zoochilpan y a una cuadra del río Huacapa, "esto es un peligro más porque estos dos sitios son un foco de infección y contaminación, que genera bacterias y dado nuestro estado de salud muy endeble, contagiarnos de cualquier bacteria o virus puede causarnos la muerte.





La señora Valeria Tapia Alarcón indicó que como pacientes están de acuerdo en que si el ISSSTE instala su propio espacio para dar el servicio con gusto irían a ese lugar pero si lo van a seguir pagando es lo mismo que lo paguen en las clínicas Chilpancingo o en la Humana , entonces los pacientes que reconocen que han tenido mejoría y que son bien atendidos deben poder seguir recibiendo la atención en el mismo lugar.

Indicó que el dinero que maneja el ISSSTE no es de los directivos, ni siquiera es del gobierno, es dinero de los propios trabajadores que durante toda su vida laboral han inyectado parte de su salario, "es nuestro dinero y no tiene por qué hacer algo que atenta contra nuestro bienestar".

Los pacientes se instalaron en plantón frente a la clínica y señalaron que en caso de que no haya solución tendrán que recurrir a la toma de calles o avenidas.