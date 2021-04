Ataja Evelyn Salgado rumores de que sustituirá a Félix Salgado

La hija mayor de Félix Salgado Macedonio, a quien el martes el Instituto Nacional Electoral refrendó retirarle la candidatura, atajó los rumores de que ella sería el plan “B” para sustituir al senador con licencia en el proceso electoral de próximo seis de junio.

En un mensaje en la red social Facebook, la ex delegada de la Secretaria de la Mujer del gobierno de Guerrero, dijo que ella no es “Juanita” para ocupar el espacio que su padre está buscando y ratificó su apoyo a esta decisión “tope a donde tope”. Estado Protestan simpatizantes de Félix Salgado en la costera

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no “Juanita”. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo.

¡Hay toro!”, escribió.

Salgado Pineda, quien ha acompañado al llamado toro sin cerca en sus recorridos por el estado y las protestas que ha encabezado en la Ciudad de México ante el INE, ha sido mencionada como el “posible” relevo de Félix Salgado, en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le reintegre la candidatura en su segunda impugnación.

Evelyn Salgado, precisó que ella no es Rafael Acosta Ángeles, conocido como “Juanito”, quien en el año 2009 fue designado por entonces jefe de gobierno y hoy presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, para ser candidato sustituto del PRD en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México luego de la cancelación del registro de Clara Brugada por parte del Tribunal Electoral.