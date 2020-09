Asume Héctor Astudillo responsabilidad de mantener normas similares a semáforo amarillo

Al afirmar que, asumirá la responsabilidad por mantener los negocios no esenciales abiertos como en semáforo amarillo, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, señaló que, está decisión la tomó luego de los miles de turistas que están llegando a los destinos de la entidad por las fiestas patrias y no seguir afectando la economía.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos desde Chilpancingo, el mandatario estatal, pidió a los empresarios y visitantes ser responsables y aplicar todas las medidas de prevención contra el Covid-19, esto ayudará a evitar más contagios y hospitalización por esta enfermedad. Estado Estas son las nuevas disposiciones para hoteles, restaurantes y giros rojos en Acapulco con semáforo naranja

"En esta semana nos vamos a mantener con los números como si estuvieramos en Semáforo Amarillo, esto no quiere decir que no estemos pendientes y que no estemos rígidos en las normas, nada que esté cerrado no puede operar, porque es ahí donde se dan los contagios", expresó.

Astudillo Flores, reiteró que, como gobernador del estado, asume la responsabilidad de las medidas tomadas durante toda esta semana, porque a partir del próximo lunes las restricciones serán diferentes de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial de la entidad.

"Hay que ayudarnos todos, los turistas que cumplan con las medidas sanitarias, el uso de cubre bocas, vamos a insistirles la sana distancia, hemos observado que mucho turista que llega no usa el cubre bocas y no respeta la sana distancia, es un asunto de interés colectivo y el gobernador les pide su ayuda", detalló.

Héctor Astudillo, aseguró que, para las fiestas patrias ni habrá juegos pirotécnicos ni concentraciones en los zócalos, tampoco verbena popular ni grupos musicales, solo se llevará a cabo el acto protocolario del grito de Independencia que será transmitido vía redes sociales para que lo puedan seguir todos los ciudadanos.

"No cercanía, no contactos directos y evitar los espacios cerrados para disminuir los contagios", concluyó.