Asisten los LeBarón a sepelio de dos menores en Cocula

Integrantes de la familia LeBarón que el pasado sábado participaron en la marcha por la paz en Chilapa, regresaron este lunes a Guerrero para participar en el sepelio de dos menores de edad que fueron asesinados en el municipio de Cocula donde se conoció la llamada verdad histórica por la desaparición de 43 estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Adrián, Julián y Bryan LeBarón, salieron por la tarde de la ciudad de México rumbo a Cocula, pero por recomendación de la Policía Federal que los resguardan, accedieron a pernoctar en Iguala de la Independencia, sitio en el que policías municipales e integrantes de grupos delincuenciales, atacaron a estudiantes y jugadores del equipo avispones de Chilpancingo el 26 y 27 de septiembre del 2014, donde 3 normalistas murieron y un jugador también. Estado Con la presencia de los LeBarón, colectivo "Siempre Vivos" marcha en Chilapa

Brayan LeBarón dijo en entrevista que cancelaron su visita a Monterrey para estar en el velorio de los menores asesinados, pero que llegaron tarde y fue la misma policía quien les sugirió que no había condiciones de seguridad para seguir su camino e incluso les recomendaron no salir de su hotel en Iguala, donde pernoctarán porque no es seguro.

Por su parte Julian LeBaron comentó que ha estado en Iguala varias veces, una cuando fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa y luego en la caravana con Javier Sicilia.

Indicó que el hecho de que el asesinato de dos niños ocurriera en el municipio de Cocula, donde se fabricó la supuesta verdad histórica, pone en evidencia el símbolo de impunidad que existe en esta zona al no tener policías armados para contener la violencia que registra la región norte de la entidad.

"Nosotros pretendemos unificar al país para afrontar la impunidad y la violencia porque los políticos no nos dan respuesta y siempre nos mienten incluso la impunidad es casi el 100 por ciento, el poder judicial está colapsado, al arriesgar su vida por atrapar a los delincuentes y pasan por el poder judicial y salen libres. Los mexicanos estamos hasta la madre de esta situación”, mencionó.

Los integrantes de la familia LeBarón duermen saldrán por la mañana rumbo al basurero de Cocula y después asistirán al sepelio de los dos menores asesinafos a balazos para acompañar a la familia de los dos menores víctimas de la violencia.

Brayan LeBaron, opinó que le impacto de él abandonó en qué se encuentra Chilapa de gente humilde y trabajadora y ahora ir a Cocula donde se dio la tragedia y saber que no hay policía armada, están abandonados las personas y quien controla todo es el crimen organizado.