Aseguran que en Bahías de Papanoa no han recibido apoyos federales

Técpan de Galeana, Gro.-A más de seis meses de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en Guerrero, hoteleros y restauranteros del microdestino Bahías de Papanoa, situado en Técpan de Galeana, señalaron que no han recibido créditos a la palabra y ninguno de los estímulos económicos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha en apoyo a la industria comercial del país.

El Presidente de la Asociación Bahías de Papanoa, Guillermo Catalán Martínez, por un lado aplaudió que el ejecutivo nacional anuncie la entrega de miles de créditos en todo el país, pero señaló que estos no están llegando a donde verdaderamente se necesita, y para prueba ellos, más de 100 hoteleros y restauranteros que fueron golpeados seriamente en su economía y que ahora más que nunca ocupan ayuda.

Lamentó que la nula ayuda va más allá de no conocer dónde está situado Papanoa, sino que mas bien es, desinterés de los representantes del gobierno federal en la entidad, en este caso de el Super Delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y la Subdelegada Leticia Rodríguez; quienes a pesar de tener conocimiento de la situación no han hecho nada para hacer llegar estos programas.

Catalán Martínez agregó que han buscado también las puertas de índole estatal, en semanas pasadas, abordaron al Director General del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís, quien se comprometió con ellos a tocar el tema con el Secretario de Fomento Económico en Guerrero, Álvaro Burgos, pero desde entonces no tienen respuesta.

El empresario hotelero finalmente lamentó que los programas que maneja el gobierno federal no aterricen a todos los que verdaderamente lo necesitan, dijo que no es posible que las disposiciones o impuestos de la federación si sean parejos en todo el territorio, pero a la hora de los beneficios no los distribuyen igual; además, pidió al Super Delegado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que visite Bahías de Papanoa, pues desde hace dos años no lo han visto.