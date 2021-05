Asegura Ruth Zavaleta que no declinará por otro candidato

A unas semanas de concluir el proceso electoral, la Candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Zavaleta Salgado aseguró que no declinará por ningún candidato, pues aseguro nunca vino con esa intención y nunca lo voy hacer.

Se consideró como una mujer que puede cambiar el destino de Guerrero y dijo ser la mejor candidata, "Tengo las mejores propuestas, no son los títulos que me representan para estar con ustedes, es mi experiencia, ya se los he demostrado en los debates, dejen que lo demuestre en los hechos; soy la mujer que puede cambiar el destino de guerrero".

Durante un encuentro en Chilpancingo con candidatos del partido y Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, insistió en que ella no pretende declinar en favor de ningún candidato y advirtió que, en todo caso, sería mejor que los otros partidos declinen por Movimiento Ciudadano, ya que no defraudará al Movimiento ni a los candidatos que han confiado en su campaña.

"Espero que todos los demás declinen por mí, porque soy la mejor candidata para gobernar Guerrero", resaltó Ruth Zavaleta Salgado, abanderada Naranja.

Comentó que de ser necesario, después del proceso electoral permanecerá en la entidad, para hacer de Movimiento Ciudadano el partido del cambio y del futuro para Guerrero, por lo que invitó a los candidatos a ser parte del “Pacto de Paz” que ha encabezado durante estos dos meses de campaña como candidata a gobernadora de Guerrero.

“Vamos a pacificar Guerrero, los he convocado a un Pacto de Paz, yo sé cómo hacer que haya menos delitos y menos violencia; yo sé cómo hacer sinergia para que tengan más recursos los guerrerenses, para que todos estemos seguros", concluyó Zavaleta Salgado.