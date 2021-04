Asegura Mario Moreno que no le preocupa si Félix Salgado aparece o no en la boleta

Al asegurar que, no le preocupa si Félix Salgado aparece o no en la boleta para la elección, el candidato del PRI - PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, informó que, sí entregó un informe de sus gastos de precampaña al Instituto Nacional Electoral (INE), por ello no ha tenido problemas legales.

Entrevistado luego encabezar un evento con ciudadanos de la comunidad La Estación, Moreno Arcos, dijo que, está enfocado en proponer acciones para resolver los grandes problemas de Guerrero. Estado Félix Salgado parte hacia Iguala para participar en protesta ciudadana

"Mario Moreno no está preocupado por quién estará en la boleta, Félix no está por el producto de sus irregularidades que ha cometido, una tras otra, a nosotros nos ocupa resolver los problemas de Guerrero", expresó.

El abanderado priista, aseguró que, presentó un informe de gastos de precampaña ante el INE, por ello no ha tenido ninguna complicación y continúa en campaña sin que nadie se lo impida.

"No he cometido ninguna irregularidad por eso ando en campaña, a los que no dejan pasar es por irregularidades, nosotros presentamos un informe muy puntual de acuerdo a lo que marca la ley, por eso estamos aquí", insistió.

Mario Moreno, se comprometió con los ciudadanos de La Estación a mejorar el servicio de agua potable y continuar con el saneamiento de la Laguna de Tres Palos que es lo que más anhelan los habitantes de esta zona.