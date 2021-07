Asegura Mario Moreno que le ofrecieron dirigir al PRI en Guerrero

El excandidato a gobernador de Guerrero por la coalición conformada por el PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, admitió que le ofrecieron ser el próximo dirigente estatal del tricolor en la entidad.

Entrevistado en Acapulco, luego de sostener reuniones con grupos de priistas, el ex aspirante dijo que esperará los tiempos y que se den los resultados de la impugnación de la elección del pasado 6 de junio para tomar una decisión al respecto. Estado El proceso electoral no ha concluido: Mario Moreno Arcos

“Estuve con tres ex presidentes del comité directivo estatal del PRI donde me plantearon el tema también de poder ser el próximo dirigente estatal del partido, hay que esperar los tiempos, yo no me gustaría adelantar vísperas, hay que esperar que termine el proceso electoral y con base en eso tomaremos una decisión”, dijo.

Respecto a si se tiene esperanzas de un resolutivo favorable por parte de las autoridades electorales, con relación a la impugnación del proceso electoral de gobernador debido a múltiples irregularidades que enumeraron, dijo que “mientras hay vida hay esperanza”.

Dijo que sigue esperando los tiempos del proceso electoral que, no ha concluido porque está viviendo el proceso que marca la ley e indicó que sigue la etapa impugnativa para ver cuál es la decisión de los tribunales.