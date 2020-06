Arturo Gallegos: el investigador universitario al que el Covid-19 cobró la vida

No me sale de la cabeza pensar que no volveré a saludar a mi amigo Arturo (Arturo Gallegos Nájera), hace algunos meses lo saludé en Acapulco y aún recuerdo la risa que le caracterizaba porque siempre era muy alegre, aunque eso nunca demerito su integridad y seriedad con que atendía los asuntos en que era requerido, así recordó Raúl Suárez Martínez al ex Guerrillero y líder del PRT en Guerrero que falleció el pasado 24 de mayo a causa del contagio de Covid-19.

Recordó que conoció a Arturo a mediados de la década de los 80 en una reunión del desaparecido Partido de la revolución Democrática en el que ambos militaban, junto a otros personajes como Juventino Cota Montaño, María Luisa Garfias Marín, Antonio Balderas Cañas y Alfonso Aguario.

“El era muy alegre, siempre sonrriente, y en las reuniones era participativo y siempre buscaba soluciones a los conflictos, para eso era muy sobrio”, recordó, luego lamentó no poder estar en un velorio para despedir al que consideró su amigo pues debido a lo contagioso que es la enfermedad no hubo exequias fúnebres, “simplemente lo recordaremos siempre como el hombre integro que fue, un verdadero luchador social”.

Del ex Guerrillero escribió también el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, “Nos deja su ejemplo de revolucionario inquebrantable, su sonrisa llana y de optimismo pleno y constante; su verdad y su realismo autocrítico, colmado de sencillez y cabal honestidad, quedando como legado testimonial de su paso y militancia férrea por la guerrilla guerrerense sus dos libros épicos, en los que nos heredó su memoria escrita: 1) La guerrilla en Guerrero y; 2) A merced del enemigo”.

Arturo Gallegos Nájera fue militante de las FAR en el estado de Guerrero. Fue desaparecido y luego preso político junto con Juan Islas. Y parte de su reclusión la tuvieron en la cárcel de Santa Martha, ahí encontraron a otros señalados de ser parte de grupos subversivos como Antonio Hernández y Alejandra Cárdenas quienes habían sido militantes del Partido de los Pobres (PDLP) y también tuvieron calidad de desaparecidos y luego de presos políticos.

En la reclusión tanto Alejandra Cárdenas como Antonio Hernández se afiliaron al Partido Revolucionario de los Trabajadores, esto motivó que Arturo también ingresara al PRT.

Al salir de la cárcel, Arturo Gallegos regresó a Guerrero, donde trabajó en la Universidad Autónoma de Guerrero y Escribió dos libros sobre su experiencia en la guerrilla y la represión sufrida.

Sus investigaciones sobre los crímenes del Estado le permitieron tener una importante participación en la Comisión de la Verdad de Guerrero.

Aunque tuvo participación política en el PRT nunca ocupó puestos de elección popular aunque a decir de sus propios compañeros fue pieza fundamental para que si lo hicieran algunos de sus compañeros como Juventino Cota y María Luisa Vargas.

El ex Guerrillero se contagió de Covid en el puerto de Acapulco durante varios días estuvo internado en el hospital general del puerto y finalmente perdió la batalla el día 24 de mayo.