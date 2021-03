Aprueba IEPC las 8 candidaturas a gobernador, la de Félix Salgado por votación dividida

El instituto electoral y de participación ciudadana aprobó por unanimidad los registros de siete de los ocho candidatos que solicitaron ser considerados para la gubernatura del estado, y uno, el de Félix Salgado macedonio por mayoría de votos luego de una prolongada discusión.

Y es que los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, dividieron opiniones en torno a la aprobación del registro de Félix Salgado Macedonio, como candidato al gobierno del estado por el partido Morena, por la situación que se ha generado pro la lucha de las mujeres que repudian al candidato sobre el que pesan denuncias formales de violación ante la Fiscalía General del estado y la determinación de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que obliga a reponer la selección de candidato.. México Hay campaña de linchamiento en contra de Félix Salgado, insiste López Obrador

En bloque y sin ningún contratiempo fueron aprobadas las candidaturas de Pedro Segura Balladares, de la coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero” PT-PVEM; Ruth Zavaleta Salgado, candidata a la Gubernatura del partido Movimiento Ciudadano; Mario Moreno Arcos, que es candidato común del PRI y PRD; Irma Lilia Garzón Bernal, del partido Acción Nacional; Ambrosio Guzmán Juárez, del Partido Redes Sociales Progresistas; Dolores Huerta Valdovinos, candidata del Partido político Encuentro Solidario y el ex futbolista Manuel Negrete Arias, que fue postulado por el Partido Fuerza por México.

De acuerdo con el consejero Edmar León García, en los días previos a la sesión se solicitó al partido Encuentro Solidario, que entregara documentación adicional para garantizar la residencia de Manuel Negrete, quien actualmente se desempeñaba como alcalde de Coyoacán en el Distrito Federal, el partido documentó que el ex futbolista nació en el estado de Guerrero y con ello se garantiza su derecho a poder aspirar al cargo que lo han postulado.

CASO FÉLIX SALGADO

En la discusión particular del caso del candidato de Morena la consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa resaltó que la ley electoral establece que el candidato debe ser designado con base en la convocatoria de los partidos y en este caso se tiene un proceso que emitió el Consejo de honestidad y Justicia de su propio partido que mandató reponer el proceso de selección de candidato.

Sin embargo, reconoció que esta resolución no fue notificada oficialmente al Instituto por ello no se consideró en el dictamen que se valoró, pero la resolución se encuentra publicada en los estrados electrónicos de la Comisión y eso dejaría sin efecto la solicitud del registro, con ello no cumpliría con lo establecido en el artículo 273 fracción octava párrafo tercero de la ley electoral local, por ello razonó un voto en contra Estado Hay riesgo de cooptación de candidatos por crimen organizado en Guerrero: SSPyPC

La consejera Azucena Cayetano, indicó que el acuerdo que aprueba el registro de Félix salgado se emitió en estricto apego a la ley aún cuando la misma ley prevé y establece diversos supuestos que de presentarse el mismo partido y el candidato deberán resolver, pero consideró adecuado aprobar la candidatura.

El consejero Edmar León indicó que el candidato cumplió con todos los requisitos para ser registrado como candidato, por ello no se le puede negar el registro.

Por su parte, Vicenta Molina, resaltó que se cumplieron con los requisitos legales, y resaltó que la presunción de inocencia es la piedra angular de nuestro sistema de justicia, mientras no se declare responsabilidad por el órgano jurisdiccional, en este caso mientras no se declare una resolución en contra del aspirante se debe aprobar el registro, pues no existe una suspensión de derechos en contra del solicitante del registro.