Aprobó cabildo de Chilpancingo aumentar el gasto en nómina

Pese a que la propia presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, ha denunciado que encontró una nómina municipal muy abultada y se requeriría disminuirla en al menos un 30 por ciento para ajustarse a los lineamientos federales en materia de gasto público, el cabildo aprobó incrementar 15 millones al gasto programado para el llamado capítulo mil que es de donde se toman los recursos para pagar a los empleados, denunció un grupo de regidores.

Los ediles Guadalupe Aguilar Alcocer, Inés Camarillo Balcazar, Ángeles Vázquez Pastor y Antonio Guzmán Ruiz, denunciaron que de manera irregular el cabildo realizó este viernes una sesión para reasignar recursos y en estas reasignaciones se quitó dinero de áreas operativas para poner 15 millones en más en el gasto de nómina.

Los ediles indicaron que el movimiento podría ser una acción acertada si es que con este recurso se buscara mejorar las condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores, pero todo indica que en realidad se trata de incrementar la cantidad de personal y aumentar el problema del municipio.

“La misma presidenta ha dicho ante el cabildo que tuvo que contratar a 280 personas que son de su entera confianza y que son los que hacen el trabajo a cualquier hora del día”, sin embargo, eso es contrario a todo lo que ha señalado que es necesario disminuir la cantidad de asalariados.

Otro rubro al que se le incrementó presupuesto fue al de arrendamiento de vehículos, que pasó de 40 a 50 millones de pesos, sin embargo la presidenta y la secretaría de Finanzas se negaron a informar al seno del cabildo por qué se requiere incrementar este monto de recursos, si es un tema relacionado con el arrendamiento de los camiones de basura o se contratará nuevo arrendamiento de autos para el uso de la administración municipal.

Los regidores indicaron que lamentablemente la presidenta no ha permitido un sano debate al interior de la sesiones de cabildo pues cada vez que un regidor que no es de su expresión política participa en la sesión ella arrebata la palabra, los califica de ser conflictivos y no conocer del tema que se esté tratando y luego somete a votación los casos con ello avasalla porque tiene amplia mayoría.

“El hecho de que sean mayoría no significa que estén en lo correcto y el tema aprobado hoy puede ser un ejemplo pues le quitaron dinero a las áreas operativas y entonces van a tener más personal para atender a la ciudadanía pero no habrá recursos para poder las necesidades que vengan a plantear”.

Finalmente, los regidores también denunciaron que existe una persecución política ordenada desde la Secretaría de Finanzas municipal directamente por la titular Guadalupe Morales quien envió documentos a cada dirección para que no apoyen en ninguna gestión a los regidores que no son del partido Morena.