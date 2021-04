Apoyará Ceteg estrategia de vacunación contra Covid-19

La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación anunció que apoyarán la estrategia nacional de Vacunación anticovid que tiene proyectado que a partir del 5 de mayo se empiece a inmunizar al magisterio Guerrerense.

Andric Ocampo Espinal, quien es parte de la comisión política de la Ceteg, estableció que los más de 20 mil maestros que se agrupan en esta organización acudirán de manera responsable y ordenada a recibir el biológico que se les designe.

Estableció que hasta el momento sólo saben que la vacuna para el magisterio de Guerrero llegará a partir del cinco de mayo, pero hasta el momento no les han dado a conocer protocolos que tendrán que seguir previo, durante y posterior a la vacunación.

Mencionó que el tema de la salud está por encima de cualquier demanda o movimiento que ha enarbolado esta organización magisterial, por ello han decidido participar de manera responsable, recibiendo el biológico y apoyarán cualquier instrucción que se establezca por parte de las autoridades federales.

El maestro indicó que la Ceteg ha estado sumada al trabajo no sólo en materia de salud sino reforzando las actividades educativas principalmente en zonas donde no se tiene cobertura tecnológica para realizar clases en línea y en estos sitios con todas las medidas de prevención los maestros han acudido a realizar atención a los alumnos, dejando tareas, realizando evaluaciones y coordinando el trabajo con los padres de familia para no detener el proceso educativo.

Sin embargo, reconoció que zonas como la montaña y la costa chica el proceso educativo ha sido muy pobre en estos meses que ha durando la campaña de confinamiento social por la pandemia de covid-19.