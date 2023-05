Apartar estacionamiento, es ilegal pero cada vez lo hacen más

La falta de espacios para estacionamiento vehicular en el centro de Chilpancingo es un tema que se ha agravado en los últimos años, debido a ello personas que tiene viviendas, negocios u oficinas en calles del centro de la ciudad han diversificado mecanismos de apartado y así no sufrir buscando lugar.

De acuerdo con el subsecretario de tránsito y vialidad, Misac Almazán Catalán, todos los días se realizan operativos con dos camionetas para retirar los apartados, pero apenas se los llevan salen a poner nuevas cosas, “antes utilizaban sillas, conos, macetas u otras cosas que cuando se retiraban venían los dueños a tratar de recuperarlas con el pago de un a multa, hoy ponen cajas vacías, bolsas de basura y cosas que si se las lleva el carro sólo ponen más y ya”.

Además de las bolsas de basura existen personas que han buscado otras formas de apropiarse de las calles como es el caso de las oficinas de Colegio de Bachilleres donde colocaron letreros de un espacio destinado a la carga y descarga, pero se utiliza como estacionamiento de funcionarios. El articulo 150 del reglamento de Tránsito de Chilpancingo establece que queda prohibido apartar lugar en la vía pública.

Ahí incluso hace nos días vimos al director administrativo de Colegio de Bachilleres David Guzmán Sagredo, desinflar las llantas de un automóvil que se estacionó en este lugar y agredir verbalmente al propietario, asegurando que el espacio de vía pública es de su propiedad porque se lo concesionó tránsito municipal, respecto a este espacio el subsecretario de Tránsito, indicó que ya ha iniciado una revisión al respecto porque efectivamente los comerciantes del centro de la ciudad reclaman espacios para hacer carga y descarga pero esta se tiene que hacer en los horarios que se establece.

Otras personas han colocado anuncios de discapacitado frente a sus hogares para evitar que otras personas se estacionen, esto a decir del funcionario también es una ilegalidad y el personal de tránsito tendría que retirar esos letreros, por ello pidió a la población que puedan informarle a tránsito a través de Facebook donde detecten este tipo de situaciones y de esta forma apoyen a tener una ciudad con más orden.

Misac Catalán estableció que lamentablemente en Chilpancingo existe una cultura de la corrupción e impunidad en la que todas las personas no quieren pagar sus infracciones y para no hacerlo buscan al funcionario, al regidor, al diputado, a la presidenta para que les ayude a no pagan una multa y así quedar sin sanción ante una falta.

Confirmó que los operativos retiran decenas de apartados todos los días, pero es un problema que no se ha podido erradicar porque los vuelven a poner, incluso se ha notado en últimamente incluso utilizan motocicletas para apartar lugar de automóviles y es algo que no se ha podido frenar.