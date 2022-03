Anuncian paro nacional de transportistas de la UTCT

A fin de exigir que se ponga fin a los actos de corrupción que cometen policías estatales y municipales en carreteras federales del país, la Unión de Transportistas de Carga y Turismo de la República Mexicana (UTCT) hará un paro nacional este 22 de marzo y exigirán quitar la carta porte que les pretenden imponer el gobierno federal.

La presidenta de la UTCT, Guadalupe Yáñez, en conferencia de prensa informó que el paro de todo el transporte de carga y turismo será en todo el país, en protesta para exigir que cesen los actos de corrupción por parte de policías estatales y municipales en los operativos que ejecutan en carreteras federales a pesar que no es de su jurisdicción.

Además, piden que no se apruebe el programa de descacharrización debido a que no se les otorgó el apoyo que solicitaron para renovar su parque vehicular y de aprobarse afectará al grueso de sus compañeros, pues debido a la crisis económica no cuentan con capital para adquirir nuevas unidades.

En el encuentro con los medios de comunicación también estuvieron presentes los coordinadores en Guerrero, Octaviano González Martínez y Humberto González Montiel, quienes por su parte, coincidieron que tampoco están de acuerdo con la carta porte, que contiene 180 preguntas, en las que les solicitan datos personales y que de caer en poder de la delincuencia se estaría poniendo en riesgo la seguridad del propietario del camión y la de su familia.

Por tanto, están exigiendo que no se le dé curso y que se busque otra alternativa que no ponga en peligro la seguridad de los transportistas, así también están solicitando que se deje sin efecto la norma 012 y 068, porque si la Guardia Nacional sector Caminos las ejecuta, será la excusa perfecta para levantarles infracciones y afectar los traslados de los productos que llevan a todo el territorio nacional.

Octaviano González reconoció que el paro nacional ocasionará pérdidas millonarias a las empresas y proveedores de servicio, pero aseguró que no les han dejado otra alternativa que la protesta, pues han agotado el diálogo para que se atienda los temas de inseguridad, la corrupción y el "coyotaje", que son parte de sus exigencias y que están dentro de su pliego petitorio.