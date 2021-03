Antonio Gaspar acudirá al Senado de la República para informar como pagará adeudo a CFE

El alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, acudirá este miércoles al Senado de la República para responder a un llamado que le hicieron para informar cómo pagará a la Comisión Federal de Electricidad más de 80 millones de pesos que adeuda por la energía utilizada en los sistemas de bombeo de agua, también informará sobre las acciones que está realizando para mejorar el abasto de agua en la ciudad.

En el documento de respuesta el alcalde pide al Senado que sean solidarios con la capital de Guerrero y que promuevan un decreto para que el adeudo de 80 millones de pesos se convierta en una deuda histórica como se hizo en Tabasco sólo por ser la tierra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Estado Los tres niveles de gobierno no han respondido peticiones de seguridad: Adrián Wences

Destacó que el último año fue un año de emergencia sanitaria en el que se disminuyó el ingreso de recursos y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo se encuentra en una situación de quiebra que al grado que no genera ni siquiera lo suficiente para pagar la nómina.

Recordó que hace algún tiempo acudió a la Comisión Nacional del Agua para pedir ayuda en dos temas, mejorar el servicio de agua y sanear el río Huacapa, sin embargo, no encontró eco en la federación donde sólo le dijeron cobra y cobra a los usuarios, para poder pagar la energía eléctrica y a quienes no paguen quítales el servicio, sin embargo, decidió no hacerlo porque para él sigue siendo primordial el abasto de agua ya que lo considera un derecho humano.

“Debido a la falta de apoyo el río Huacapa seguirá siendo una vergüenza de Chilpancingo”.

El alcalde ofreció entregar a la Comisión federal de Electricidad el dinero que se genera por el pago del Domap, que es un cobro que se establece en el recibo eléctrico por el mantenimiento del alumbrado público, y que representa aproximadamente un millón de pesos mensual.