Anticonstitucional e ilegal convocatoria para elegir rector en la UAGro: aspirantes

Aspirantes a rector de la Universidad autónoma de Guerrero entregaron formalmente un recurso de inconformidad por los términos en que fue emitida la convocatoria, que aseguran es ilegal, y anticonstitucional.

La maestra María Guadalupe Hernández de la Cruz, estableció que la convocatoria establece que los candidatos deben reunir 25 firmas de consejeros universitarios, cuando esta es una función que no compete a los consejeros porque ellos califican la elección entonces se convierten en juez y parte, ya que ellos avalan al candidato y luego califican la elección.

Además establecieron que se aprobó un sistema de votación mixto es decir que en unos lugares será presencial y en otros virtual, esto no genera certidumbre porque no han dicho quien desarrollará el sistema de votación, quien lo supervisará y garantizará que no se cometa un fraude.

“La universidad es un OPD que funciona con recursos públicos y debe rendir cuentas, por eso estanos exigiendo que nos digan quien diseño el programa para recibir la votación, donde lo probaron, y cuánto costó”.

Indicó que en las elecciones estatales del pasado seis de julio se cayó el sistema que costó más de 30 millones de pesos, entonces cómo podemos garantizar que la elección en la Universidad respetará los resultados.

Otra irregularidad es que la convocatoria no se publicó en ningún medio de comunicación, para darle mayor publicidad, sólo en una página de la propia universidad a la que no todo mundo tiene acceso pues muchos jóvenes y maestros no tiene acceso al internet por la zona en la que se encuentren.

La principal inconformidad es que la UAGro está pidiendo que quienes van a participar se registren en la plataforma y eso se hará durante el periodo de vacaciones, lo que limitará la posibilidad de participación, además de que el voto perderá su secrecía y universalidad.

Demandó que el proceso electoral sea presencial, para dar certeza y garantía de que los jóvenes recibirán las propuestas de cada aspirante y que emitirán un voto informado y libre, además de que su voluntad sea respetada.

El recurso formal a la convocatoria fue interpuesto este martes en estricto apego a lo que la misma establece y la comisión electoral tiene un plazo de 48 horas para hacer una respuesta formal.