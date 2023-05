Ante primeras lluvias se genera nuevo derrumbe en colonia de Chilpancingo

La lluvia que se generó durante la madrugada y mañana de este domingo en Chilpancingo ocasionó que se produjeran nuevos derrumbes en la colonia Ampliación 1º de Mayo, los vecinos urgieron a las autoridades de los tres niveles para que se impulsen las acciones de mitigación y estabilización del talud.

De acuerdo con el señor Marcos Bautista Marino, la madrugada del domingo cuando inició la lluvia, se encontraban en el albergue instalado en las canchas de la Universidad, alrededor de las nueve de la mañana subieron a ver sus viviendas y alcanzaron el momento en que un gran bloque de tierra se desprendió para ir al fondo de la barranca.

Indicó que las autoridades ya presentaron el diagnóstico técnico del estado que guarda el terreno en la margen de la barranca la Lobera y anunciaron que esta semana iniciarán los trabajos de embovedamiento de la barranca y estabilización del talud.

“Nosotros no sabemos exactamente qué van a hacer, sólo que ya tendrían un plan para ayudar a que no se sigan cayendo las casas, por eso ojalá y ustedes sean el medio para que nos escuchen y se agilicen las acciones, le pido a López Obrador, a la gobernadora y a mi amigo Félix Salgado con quien hasta me tomé una foto en su campaña, pero hoy lo queremos ver apoyando”.

Las familias fueron evacuadas. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

La señora Angélica María Pacheco Cabañas, relató que vieron como una parte del terreno se desprendió y terminó y se deslizó hacia el fondo de la barranca, “quedaron unas escaleras ya en el aire y la pared de una casa que creemos que pronto se va a ir al fondo”.

La mujer también llamó a la alcaldesa norma Otilia Hernández Martínez a que devuelva el apoyo alimentario que les estaba enviando y que hace una semana se les retiró, no tenemos como guisar porque no podemos estar dentro de las casas, no tenemos gas, no tenemos estufas, por eso es importante el apoyo que nos mandaba la alcalde pero ya se nos retiró.

Finalmente la mujer indicó que con la llegada de las lluvias el temor de que se produzca un derrumbe mayor se acrecienta y el apoyo de las autoridades se está viendo muy lento.