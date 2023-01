Animales vendidos y hasta cabras convertidas en cena navideña

Animales vendidos, otros desaparecidos y unos más que fueron utilizados para convertirse en la cena de la posada decembrina, fueron algunas de las irregularidades que arrojó una investigación al Zoológico de Chilpancingo.

En casi media hora, se presentaron una serie de acusaciones contra el ex director del zoológico, José Rubén Nava Noriega, pero no se informó que rutas legales se tomarían por la gravedad de las acusaciones que ocurrieron dentro de uno de los lugares de mayor referencia para los chilpancingueños.

Durante la administración de Nava Noriega desaparecieron 27 ejemplares del zoológico, los cuales, posteriormente, se determinó que por lo menos la mitad fueron entregados a particulares a cambio de herramientas e insumos fantasmas.

En esos movimientos, el director recibió un monto de casi 100 mil pesos, los cuales nunca ingresaron a la administración del zoológico. En contraste, la Dirección utilizó recursos económicos del parque para realizar compras fantasmas.

A finales de 2022, el ex director dispuso de cuatro cabras pigmeas para ser la cena de la posada que celebraron los trabajadores, esto aprovechando que en el inventario del zoológico sólo se informó que habían cinco.

En conferencia de prensa encabezada por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente en Guerrero, Ángel Almazán Juárez, se señaló que los cuatro ejemplares fueron sacrificados en las instalaciones y ahí mismo fueron cocinadas, aparte, se puso en riesgo la integridad de los trabajadores porque se trata de carne que no es apta para consumo humano.

Entre los animales que fueron intercambiados por insumos y herramientas, se encuentran cuatro wuatusis y cinco borregos de Berbería, y aunque los animales fueron entregados, no hay evidencia de las herramientas.

También, una cebra fue entregada a un particular en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, a cambio de tres ciervos rojos, dos machos y una hembra. En este caso, los ciervos nos presentaban el valor de la cebra y al igual que los otros animales intercambiados, la operación no contaba con autorización.

El biólogo Fernando Ruíz Gutiérrez, señaló que hubo varios nacimientos durante la administración de Nava Noriega, lo cuales no fueron dados de alta en el inventario del zoológico y de varios no se contaba con información.

Entre estos animales, que aún siguen sin conocerse de su paradero, se encuentra un jaguarundi, 10 reptiles de los que no se dio a conocer de qué especies se trataban, así una guacamaya arlequín.

Un halcón de cola roja que se encontraba en cautiverio, fue liberado en la localidad de Llanos de Tepoxtepec en noviembre pasado, aún cuando este no contaba con lo necesario para reintegrarse a su hábitat.

Por negligencia, murió un coyote y un venado que había sido llevado al zoológico para recibir atención, tras ser mordido por perros en el fraccionamiento Jardines de Zinnia.

La muerte de un venado de cola, una especie en peligro de extinción, detonó en el despido del ex director del Zoochilpan para que se realizará la investigación

En este caso, se informó que el animal fue ingresado alrededor de las 9 de la noche a las instalaciones del zoológico, y que cuando trabajadores de Protección Civil lo entregaron, el director del zoológico solo le aplicó un antiinflamatorio y no hizo más por curarle las heridas.

La investigación concluye que el animal murió desangrado y que no se le brindó la atención porque el ex director prefirió atender el festejo del Día de Reyes y no prestó al animal los cuidados correspondientes, dado que él fungía no solo como director, sino como jefe del área de médica. El venado fue enterrado en el zoológico.

Parte de las investigaciones, refieren que el ex director realizaba estudios de laboratorio en un negocio de su familia y a altos costos, aparte que este contaba con quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y ante la Procuraduría de Protección a la Mujer, acusado de hostigamiento y malos tratos.

El titular de Medio Ambiente, Ángel Almazán, señaló que la investigación no era una cuestión personal contra Nava Noriega, y que la información presentada era totalmente fidedigna.