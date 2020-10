Analizan posible cierre de bares en Guerrero para disminuir contagios de Covid-19

Al insistir que, los contagios de Covid-19 en Guerrero no han disminuido y tampoco la hospitalización, el gobernador Héctor Astudillo Flores, reveló que, en los próximos días analizarán con los alcaldes la posibilidad de cerrar los bares para evitar que los casos sigan en aumento.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos desde la zona de Petaquillas donde inauguró una clínica para la atención del Cáncer de Mama, el mandatario estatal, señaló que, es la propia ciudadanía quienes piden el cierre de los bares. Estado Guerrero podría regresar a Semáforo Amarillo en las próximas semanas: SSA

"Nos cuestionan porque no cerramos los bares, vamos a analizar en los próximos días, no se los que opinen aquí, no es un tema solo de los bares, sino de todos los lugares cerrados, pero me dicen van a cerrar los panteones y no los bares", expresó.

Astudillo Flores, pidió también no hacer tanto caso a las declaraciones del titular del CENAPRECE, Ruy López Ridaura, quien señaló que, en las próximas semanas Guerrero podría regresar a Semáforo Amarillo porque están bajando los contagios y los fallecimientos.

"Ayer hubo un video y les quiero pedir que no le hagan mucho caso al vídeo, porque dicen que vamos mejorando, no piensen eso yo veo mucho enfermo, y muchos hombres y mujeres sin cubre bocas, hay que seguirle echando ganas", señaló.

La primera autoridad en el estado de dijo preocupado porque observó durante el fin de semana a muchas personas en Acapulco sin cubre bocas, muy juntos y esto podría generar aumento de los casos en las próximas semanas.

Insistió que, se van a tomar nuevas medidas para el mes de diciembre para la temporada vacacional de fin de año, porque esperan la llegada de miles de paseantes de todas partes de la República y el extranjero.