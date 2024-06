Analizan pedir a la FGR atraiga investigación del homicidio de alcalde electo de Copala

El presidente del partido México Avanza, Abraham Ponce Guadarrama dio a conocer que consultará con la familia del candidato electo del municipio de Copala, Salvador Villalva Flores, para que la investigación del homicidio sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).

Dijo que será consultado con la familia del fallecido candidato electo a la alcaldía de Copala para que se dé esa posibilidad de que las investigaciones las atraiga la FGR porque habría más imparcialidad y profesionalismo.

El dirigente del Partido México Avanza señaló que hay una gran indignación entre el partido y la militancia por el homicidio del alcalde electo del municipio de Copala, en la Costa Chica de Guerrero, Salvador Villalba Flores.

Exigió a las autoridades competentes el esclarecimiento de este crimen y que se haga una investigación minuciosa, y que se aplique la ley a los responsables “porque esto no puede seguir sucediendo en Guerrero”.

Salvador Villalva recibió muchas amenazas

El presidente del Partido México Avanza, Abraham Ponce Guadarrama dijo que el candidato electo a la alcaldía por Copala, Salvador Villalba le comento que vía telefónica había recibido amenazas y debido a esto pidió a la dirigencia del partido que le brindaran seguridad porque “lo estaban molestando mucho por teléfono”.

Reveló que no entró mucho en detalle porque fueron amenazas vía telefónica. Sin embargo, durante toda su campaña tuvo la seguridad y se le acompaño, pero lamentablemente esta vez no se sabe que pasaría, si un descuido porque no debieron dejarlo solo.

Tenía elementos de la Marina, dos patrullas con siete elementos cada una

Dijo que en el caso del candidato de Acapulco a la alcaldía quiso irse solo pero no lo dejaron y la Guardia Nacional le comentó que estaba bajo su responsabilidad y se fueron con él y lo siguieron aun contra su voluntad.

"El partido México Avanza ganó Copala y Cochoapa se la quitaron de la mesa por un mínimo de votos, pero la habíamos ganado limpiamente", asegura Ponce Guadarrama.

Por la mañana de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que el homicidio del alcalde electo del municipio de Copala, Costa Chica, Salvador Villalba Flores, fue un “ajusticiamiento” y rechazó viajar con escoltas.

El político y exmarino retirado fue propuesto por el partido México Avanza y ganó la elección del 2 de junio.