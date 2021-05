Analiza Sectur y Salud autorizar 20 congresos para reactivar el turismo en Guerrero

La Secretaría de Turismo de Guerrero analiza junto con autoridades de salud los protocolos para autorizar la realización de 20 Congresos que tienen “confirmados” y reactivar la actividad turística que en el estado.

El titular de la dependencia estatal, Ernesto Rodríguez Escalona informó que se atiende y se revisa cada uno de los eventos que están en puerta a realizarse en Acapulco, pero deberán cumplir con el protocolo sanitario. Local Turismo en Acapulco se reactiva gradualmente: Basilio Talavera

“Si ese Congreso va cumplir con todos los protocolos y se compromete está totalmente autorizado para que se haga, vamos a ir evento por evento y Congreso por Congreso para reactivar la actividad turística en Guerrero”, precisó.

Por otra parte, comentó que sigue capacitándose a todas las empresas a través del programa Guerrero Punto Limpio para que estén certificados y se brinde una mayor confianza en recibir a los turistas en hospederías y restaurantes.

“Hoy podemos decir que no hay un solo establecimiento turístico en Guerrero que no cumpla con los protocolos sanitarios que tienen cumplir”.

Dijo que a los turistas, a pesar de la pandemia, le gusta venir Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco por lo que es necesario no bajar la guardia porque los contagios no han terminado y no hay un confiarse.

“Si a la reactivación, si reactivar eventos como este pero cumpliendo todos con los protocolos sanitarios”, señaló.

Rodríguez Escalona, comentó que las principales cámaras nacionales de este país, hoteleros, restauranteros, participarán mañana en una conferencia a un año de la pandemia.

Añadió que Guerrero va bien al registrarse una baja del Covid-19, pero pidió que no hay que confiarse porque la pandemia sigue.