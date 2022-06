AMLO confía en seguir con sus programas sociales otro sexenio

Al hacer un llamado a los productores guerrerenses para sembrar para el autoconsumo y apoyarse ante la inflación, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confió en que los programas sociales se mantengan otro sexenio pues refirió que el pueblo ya no va querer regresar a lo de antes sino que estos beneficios sigan como es el caso de Sembrando Vida que ayuda en el estado a 30 mil sembradores.

En el municipio de Tlapa de Comonfort, considerado el corazón de la Montaña, López Obrador se comprometió a regresar cada tres meses a esa región e insistió que seguirá trabajando hasta el último día de su gobierno, aunque criticó aquellos que dicen que le falta poco tiempo pero les recordó que aun tiene dos años más de su administración donde se hará muchas cosas, aclarándoles que no hace falta la reelección.

“Hasta el 1 de Diciembre cumplimos cuatro años de gobierno y nos queda dos años más después, imagínense cuantas cosas vamos a llevar acabo entre todos, por eso no hace falta la reelección, además no hay que olvidar el principio maderista de sufragio efectivo no reelección no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. No, yo termino, me jubilo pero me voy a ir con mi conciencia muy tranquila y con el deber cumplido y estoy seguro que la revolución de las conciencias va ser posible que ya no haya marcha atrás.

Insistió que no van a poder retrogradar ni dar marcha atrás sino seguirán adelante transformando a México.

Ante la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda dijo que casi 30 mil sembradores del programa sembrando vida están recibiendo un jornal y que equivale a 5 mil pesos mensuales, el cual irá aumentando para que cultive sus parcelas y siembren arboles frutales y maderables.

López Obrador se comprometió a regresar constantemente a la región. / Foto: Cortesía | @GobiernoMX

“Ese programa está garantizado, esos 30 mil sembradores van a recibir este apoyo el tiempo que nos queda y posiblemente más adelante porque tengo la confianza de que el pueblo ya no va querer regresar a lo de antes y va querer que sigan estos programas que ayudan mucho”, precisó.

Dijo que se apoyará a los maestros de Guerrero y se tomó la decisión de basificar a los docentes y mejorar sus sueldos, pero lo mismo se hará en la entidad y en otros estados.

López Obrador, aseguró que Guerrero es el único estado de la República en donde se entrega de manera gratuita a todos los productores el fertilizante y el abono y se hará lo mismo a otras entidades de país.

Añadió que el año pasado la cosecha fue buena y no se quedó el maíz sólo para el autoconsumo y hubo un excedente para vender.

Señaló que ahora que la inflación está afectando a todo el mundo, la mejor formula para enfrentarla es producir lo que se consume y ser autosuficiente, “la inflación no nos está afectando mucho a nosotros en lo energético porque decidimos no aumentar el precio de la gasolina y el diesel”.

AMLO señaló que todavía se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la población. / Foto: Cortesía | @GobiernoMX

Consideró que para que México se blinde ante la inflación se debe de producir los alimentos para el consumo humano.

Hizo un llamado a los productores para que siembren maíz y frijol para el autoconsumo y ayudarse ante este problema económico que está afectado al mundo.

López Obrador anunció una ampliación de los recursos destinados para la construcción de caminos rurales en municipios de la región de la montaña de Guerrero.

Durante su gira de trabajo en esta zona donde se firmó un convenio para crear el Teletón de la montaña, López Obrador dijo a los alcaldes presentes que en los municipios donde se termine el presupuesto habrá más recursos para seguir construyendo caminos rurales con el apoyo de los lugareños.

Acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como de funcionarios federales estatales y municipales, el mandatario de la nación dijo que la asociación civil que representa Fernando Landeros es la única a la que se le estarán dando apoyos económicos para atender a mi les de personas que enfrentan disfuncionalidad motriz

Añadió que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades que más apoyo tienen de programa sociales.