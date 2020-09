Alto oleaje afecta 13 enramadas en la Barra de Potosí

En la comunidad turística de Barra de Potosí, municipio de Petatlán, el alto oleaje provocó afectaciones a 13 enramadas; las fuertes marejadas se han suscitado luego del paso de la tormenta tropical "Hernán", que abrió la comunicación entre la laguna y la playa. Desde entonces, la mayoría de los restauranteros enfrentan pérdidas económicas, por todo lo que la naturaleza les dañó y porque bajó la afluencia de vacacionistas.

En un recorrido por la zona se pudieron constatar las afectaciones, el mar derribó palapas hechas con pilotes de madera y algunas de concreto; los turisteros colocaron barricadas de sacos rellenos de tepetate, que si bien es cierto ha disminuído el impacto, no se pudieron evitar las afectaciones, sobre todo porque mientras más pasa el tiempo, las fuertes corrientes van desmoronando la contención.

El mesero del restaurante "Nayito", Francisco Díaz, dio a conocer que de las 13 enramadas pocas continúan brindando el servicio, sólo las que aún cuentan con las condiciones para recibir a los paseantes, pues hay otras a las que el agua entró hasta la cocina.

A medida de sus posibilidades continúan brindando el servicio, pero normalmente a personas locales, porque con los turistas no han tenido mucha suerte; tomando en cuenta que al percatarse que no hay condiciones para meterse al mar, deciden irse a otro destino, impidiendo la derrama económica.

Francisco Díaz indicó que las autoridades únicamente los apoyaron en principio con costales y arena para rellenarlos, pero no han recibido apoyos económicos como incentivo porque no están obteniendo ganancias; finalmente, pidió a la población en general que se acerquen a pasar un día en Barra de Potosí, para degustar la gastronomía y bañarse en la laguna, porque ahí no hay problema.