Alcaldesa de Tixtla asegura que hay un detenido por caso de menor asesinada

La alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, informó que hay una persona detenida en proceso de investigación por el homicidio de la menor de 13 años Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, quien fue encontrada muerta este lunes por la mañana en una barranca, luego de 4 días de ser reportada desaparecida.

En su red social Facebook, Alcaraz Sosa, dijo, "hay una persona detenida en investigación, otra más de sexo femenina, cuyo nombre circula en los medios de comunicación" en referencia a la vecina que fue señalada por familiares.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En el caso de la persona detenida, la alcaldesa no dio a conocer si se trata de un hombre o una mujer, o en su caso si existe alguna relación con la menor.

Además, la alcaldesa explicó, que hay indicios respecto a que el o la responsable, podría ser una persona que conocía la Ayelin Iczae, "hay muchas inconsistencias, sospechas y presuntos responsables señalados de manera directa por Flora, mamá de Ayelin".

Continuó en la publicación, "lo cierto es que la pequeña nunca salió de la zona donde vive, no pidió auxilio, nadie escuchó ningún grito o algo que llamara la atención, por lo que se presume ella conocía al agresor y confió en su llamado. La niña fue vista por última vez por vecinos el día jueves por la tarde, a la hora que la mamá indica ella saldría a su encuentro".

Alcaraz Sosa, informó en la publicación en su red social este lunes por la noche, que "acaban de culminar las diligencias de ley, nos retiramos de SEMEFO y en espera de que la funeraria termine el proceso y nos entreguen el cuerpo de Ayelin, para ser trasladado a la ciudad y darle cristiana sepultura el día de mañana" .

Indicó que sobre los avances de investigación será la instancia correspondiente la que de a conocer a los padres de la menor alguna información, por lo que, expresó, "debo guardar prudencia en todo momento para no entorpecer las líneas de investigación".

La alcaldesa manifestó el apoyo y solidaridad para la familia de la menor de 13 años ante el crimen, así como a la "población tlixteca, a quien agradezco su manifestación en repudio ante este infame crimen, ese grito de exigencia de justicia, tiene que se escuchado". Estado Protestan en Tixtla por homicidio de menor de 13 años

Asimismo, explicó en la red social, que la madre de la menor tuvo comunicación con su hija por última vez el jueves aproximadamente a las 4 de la tarde, donde acordaron encontrarse en un punto, sin embargo, la joven no llegó.

Dijo que la madre de la menor, Flora, llegó a su domicilio aproximadamente a las 09:00 de la noche, y al ver que no se encontraba su hija, fue a buscarla a casa del novio de la joven, "no lo encontró, y llamó a la mamá del joven, ésta le comento que se encontraban en Hueyitlalpan, que no la habían visto y que no estaba con ellos, regresarían al día siguiente para estar atentos a cualquier situación".

La madre dio aviso a Seguridad Pública municipal a las 11:00 de la noche, por lo que iniciaron un operativo de búsqueda toda la noche sin éxito, "se le pidió que pusiera su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que pudieran abrir una carpeta de investigación y nos enviaran un operativo de búsqueda, así como la asignación de fiscales especializados y se activara la Alerta Amber", explicó la alcaldesa.

La denuncia fue puesta el viernes por la tarde, y Lacaraz Sosa, dijo que de inmediato se comunicó con el Fiscal General para pedirle todo el apoyo y se desplegara un operativo exhaustivo de búsqueda y "desde ese momento mantuve comunicación personal con el Fiscal".

La alcaldesa, manifestó que la menor, solía caminar por la barranca donde fue encontrado su cuerpo sin vida, motivo por el cual fue el primer lugar en exploración, "se buscó una y otra vez, con la ayuda de binomios caninos se fortaleció la búsqueda en ésa zona, sin tener éxito alguno, durante los operativos de búsqueda se recibieron 2 llamadas anónimas informando ubicaciones donde se encontraba la menor, información que resultó falsa y se presume era con la intención de que se abandonara el lugar donde se emprendía la búsqueda, acción que no se detuvo. En ningún momento se dejó de buscar a la pequeña, el lugar se abandonó la noche del domingo ya muy tarde".