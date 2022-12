Alcaldesa de Colorada niega amenazas contra su policía

La alcaldesa de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) Diana Costilla Villanueva descartó la versión de que ocho de sus policías municipales renunciaron por amenazas de muerte.

La edil municipal ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el atentado que sufrió la madrugada del 9 de diciembre en la localidad de La Palma, en el municipio de Tierra Colorada.

Costilla señaló que no hubo policías “levantados” ni amenazas de muerte que obligaron a los elementos a renunciar, sino que fueron por cuestiones personales.

Se trató de ocho policías que pidieron su baja, de los cuales hasta el momento dos, ya habían solicitado su reincorporación. El total de elementos no se encuentra acreditado en control y confianza.

Lee también: Renunciaron sólo 9 policías de Tierra Colorada

A ese grupo de ocho, se les pagaron sus dos quincenas y aguinaldos, dijo la edil y aseguró que algunos de ellos la renuncia fue por un tema de psicosis, debido a que no tienen una formación profesional como la Policía Estatal.

Mencionó que la Policía Municipal está integrada actualmente por 24 elementos, y se inició un proceso de reclutamiento para contratar a seis para reponer al personal que abandonó las filas.

Mencionó que esta mañana sostuvo un encuentro con integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y se habló de que se sumarían cuatro policías más y una patrulla a las labores de vigilancia en el municipio. Local Condena PRI atentado contra alcaldesa de Tierra Colorada

Después del atentado que sufrió la alcaldesa, se envió personal militar y de la Guardia Nacional, así como a tres escuadrones de la Policía Estatal.

Costilla dijo que con este personal se garantizaba la tranquilidad en el municipio, y en el caso particular, dijo que se seguiría cuidando hasta no tener certeza del atentado que sufrió.

Casi dos semanas de los hechos, mencionó que no ha recibido amenazas y sobre el ataque dijo que hay avances en las investigaciones pero que no tiene certeza de dónde provino y expresó que “a lo mejor le caigo mal a alguien y me quieren lejos del camino”.