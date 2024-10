Alcalde de Chilpancingo acudió a reunión sin seguridad: Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, acudió sin seguridad a una reunión en el poblado de Petaquillas, antes de su asesinato, ocurrido este domingo.

“El alcalde (Alejandro Arcos) iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. El sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas hacia su camioneta sin escoltas y chofer, sabemos que iba a una reunión específica”, explicó.

En la conferencia matutina de este martes, el funcionario federal aseguró que esta información forma parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Guerrero, sobre el homicidio del Edil Municipal, quien reiteró que él no iba acompañado de su equipo de seguridad y perdió comunicación en una comunidad, donde horas más apareció asesinado.

También una reportera le cuestionó que el alcalde no contaba con seguridad de la Guardia Nacional, García Harfuch confirmó que no la contaba, al igual no fue solicitada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que las peticiones son turnadas a otros organismos.

Por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y entre otras instituciones de seguridad.

“A la persona referida (Alejandro Arcos) no había ninguna solicitud de seguridad hacía Guardia Nacional o Secretaría de Seguridad”, indicó.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la situación del Alcalde Chilpancingo, no dio detalles sobre este hecho de violencia, con la finalidad de no entorpecer las investigaciones de la fiscalía de Guerrero.

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. /Foto: Cortesía @GobiernoMéxico

Crisis en Chilpancingo

El asesinato de Alejandro Arcos conmocionó a gran parte del estado de Guerrero, sin duda al país, sobre todo por la manera frívola de ejecución por partes de los grupos delictivos que operan en la región Centro de la entidad del sur.

La opinión pública de la ciudad capital no ha superado el terrible hecho en contra de su representante, que llevaba menos de una semana en el cargo, quienes en su mayoría aseguran que: “Chilpancingo le quedo muy grande a Alejandro (Arcos)”.

En el acto fúnebre acudieron cientos de personas a despedir al político que tenía el proyecto de devolverle la paz a Chilpancingo, luego de enfrentar un periodo de escalada de violencia al frente de la ex alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez.

También, ella junto con su esposo acudió a una actividad de despedida en el ayuntamiento capitalino, quien esperaba que sería respaldada por la población, lo cual no fue así. Un grupo la abucheo, mientras Hernández, en su dolor por el asesinato de su “amigo” Arcos Catalán, exigió justicia y seguridad para los ciudadanos.