Agradecen organizaciones sociales a Morena por no hacer candidato a gobernador a Amilcar Sandoval

En el marco de la conmemoración del aniversario luctuoso de Genaro Vázquez Rojas, líderes de organizaciones sociales agradecieron al partido Morena no haber dejado la candidatura a gobernador a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, pues consideraron que esta persona estaba tratando de apropiarse un movimiento que construyó su abuelo y que él no apoyo.

Nicolás Chávez Adame, quien dirige la Asamblea de los Pueblos de Guerrero y participó en la elección interna de candidato de Morena, indicó que su participación fue sólo para dejar un antecedente de que la lucha social tiene que caminar en una ruta hacia las instancias de gobierno, sin apartarse del objetivo esencial que es la lucha social.

"Pablo Amílcar se había adjudicado toda una vida de lucha de Pablo Sandoval Cruz, que él fue fundador de Morena, el creó la APPG, participó en muchos movimientos históricos".

"Pablo Amílcar no quedó, la lucha social reconoce que nosotros participamos en el proceso interno a la gubernatura, reconocemos a Félix Salgado, es lo que arrojó la encuesta creemos que las instancias de morena no se equivocaron independiente de lo que lo están acusando eso no nos corresponde juzgar a nosotros"

Nicolás Chavez comentó que el próximo sábado presentarán aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Chilpancingo y a diputaciones locales también de otros municipios como Atoyac, "los candidatos no serán políticos, son académicos, comisarios, presidentes de colonias y luchadores sociales, que emanan de la estructura que se creó para poder participar en política sin ser políticos".

Resaltó que todos este movimiento aunque tiene aval de la lucha social es una estructura independiente de la dirigencia colectiva que se mantiene expresamente para el tema de la lucha social.

Asimismo, el líder de la APPG criticó a Felipe de la Cruz por su registro como aspirante a una diputación federal por la vía plurinominal, "No nos compete el caso de Felipe de la Cruz, fue decisión individual, personal, nosotros decidimos trabajar un proyecto junto con la lucha social y eso se nota porque no ha habido desbandada, ni rechazos, todos seguimos unidos y trabajando como uno".