Afirma Salud de Chilpancingo que dengue está a punto de considerarse epidemia

El secretario de salud en el municipio de Chilpancingo, Marco Antonio Moreno Abarca, reveló que de acuerdo con la estadística de incidencia de dengue, en el estado de Guerrero nos encontramos a punto de entrar en una situación de epidemia, Chilpancingo es el tercer lugar en número de casos.

El funcionario municipal estableció que en el estado de Guerrero se tiene una curva de muy alta incidencia y números muy superiores a los que se registraron el año pasado, por lo que en municipios como Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, se han colocado en semáforo rojo que indica la presencia de una epidemia. Estado ¡Evite complicaciones! Identifique a tiempo los síntomas del dengue

En el caso de Chilpancingo la incidencia nos presenta 59 casos positivos y confirmados por laboratorio, además de 15 en calidad de sospechosos que serán enviados al laboratorio estatal para su comprobación, “las cifras en Chilpancingo aún no son graves, nos mantenemos en semáforo verde respecto al Dengue, pero es necesario fortalecer las acciones de prevención”.

En las acciones indicó que se han realizado brigadas de descacharrización en 65 colonias y se han retirado más de 200 toneladas de cacharros, “la descacharrización es importante porque se eliminan contenedores de agua que son en los que se reproduce el mosco transmisor, si no hay agua, no hay larvas y si no hay larvas no hay mosco y si no hay mosco no hay Dengue”.

Se imparten pláticas para que las personas apliquen medidas preventivas. / Foto: Cortesía | @Ayuntamiento de Chilpancingo

Asimismo señaló que se tiene un trabajo intenso en los panteones para eliminar floreros en los que se almacena agua y se sustituye con arena humeda, de esta forma ya no producen las larvas.

En las colonias donde se ha detectado casos de dengue son Lomas de Provenir, 24 febrero, Amelitos, Javier Mina, Galeana, Pps, Reforma, entre otras.

De acuerdo con las cifras oficiales Guerrero ocupa el quinto lugar nacional en la incidencia de casos de Dengue y la incidencia representa 18 casos por cada 100 mil habitantes.