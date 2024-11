Advierten sobre colapso educativo en Guerrero ante falta de resultados de la SEG

El secretario general de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, advirtió que el sistema educativo podría colapsar en Guerrero, ante la falta de avances y respuesta ante los atropellos a los derechos laborales de los maestros por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

“Hay funcionarios en la SEG, que ignoran su responsabilidad y que no tienen interés en resolver los problemas educativos en Guerrero, lo que podría derivar una desestabilización social en el Estado... El tema educativo en Guerrero es una parte muy importante”, aseguró.

Entrevistado este martes en el puerto de Acapulco, reprochó que la falta de compromiso de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ante la falta de avances y respuesta ante los atropellos a los derechos laborales de los maestros.

“Yo no sé qué está pasando en la Secretaría, pero el secretario de Educación (Marcial Rodríguez) lamentablemente no resuelve nada, así como otras áreas y estructuras no les interesa el bienestar educativo... Se acordaron atender 27 puntos prioritarios y no se han resuelto”, lamentó.

Indicó que en la región Acapulco, existen más de 2 mil trabajadores que no se han retabulado desde hace más de 15 años, han entregado diversos documentos a la SEG, para formalizar la caja de ahorro y préstamos, la convocatoria de estímulos a las tecnologías, adeudos en horas adicionales, entre otros más.

Además, criticó que la dependencia está jugando o dividiendo al magisterio, sin embargo, afirmó que el SNTE es una “agrupación sindical, tienen la mayor representación tanto legal y legítima”, y llamó a la unidad.

Palacios Salgado, afirmó que no es necesaria la movilización en la entidad, y que la próxima semana sean resueltos varios pendientes del pliego, aunque precisó que ya no aceptarán reunirse con el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.