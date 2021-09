Adultos mayores desquician el centro de Chilpancingo

Adultos mayores y personas con capacidades diferentes bloquearon las principales calles del centro de la ciudad para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores el inmediato pago de los programas sociales, mismos que tienen al menos 20 días de retraso.

Entre los apoyos que reclaman se encuentran Pensión Guerrero que antes del 30 de agosto debieron pagar a las personas que tienen más de 65 años y no son beneficiarias de la Pensión para el Bienestar que opera el gobierno federal.

También se debe pagar el programa de apoyo alimentario para adultos mayores en el que se entregan 800 pesos bimestrales a los ancianos mayores de 68 años y en este caso es a pesar de que gocen de la pensión federal.

En el caso de personas con discapacidad el apoyo es de mil pesos mensuales y también se debió entregar antes de concluir el mes de agosto.

“Es una pena que cada mes tengamos que hacer movilizaciones para que el gobierno del estado se acuerde que tiene el compromiso de apoyar a las personas de grupos vulnerables y en el caso de los adultos mayores es un programa que se tiene que entregar por ley”.

Indicó que el gobernador no puede alegar que no hay recursos para pagarles, porque el presupuesto de estos programas se estableció desde el año pasado, entonces aún faltan varios meses del año y tienen el dinero pero seguramente lo están guardando para no pagarlo y llevárselo al concluir su mandato.

En el caso de los adultos mayores sería el último pago que le compete hacer al gobierno de Héctor Astudillo, pues el siguiente sería el 30 de octubre y ese ya le competerá a Evelyn Salgado aplicarlo.

De las personas con capacidades diferentes aún tendrá que pagar el apoyo del mes de septiembre.