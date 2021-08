Acusan PRI y PRD agandalle de Morena en selección de Auditor

El proceso para seleccionar al próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) volvió a generar acusaciones y señalamientos al interior del Congreso del Estado.

Ayer, diez días después de cerrada la convocatoria, se dio a conocer la lista de 30 aspirantes que fueron aprobados, sin embargo PRD y PRI acusaron al coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de hacer esa selección de manera unilateral.

“El presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, violentó el procedimiento que se debe seguir. En ello muestra el desconocimiento que es la Jucopo, es decir, todos sus integrantes, quienes deben en sesión revisar y en su caso, aprobar la lista de aspirantes”, publicó anoche en su cuenta de Facebook, Bernardo Ortega Jiménez, coordinador de la bancada del PRD.

“La Ley de Fiscalización del Estado y la Convocatoria es clara, las decisiones para llegar a la propuesta de quien asuma el cargo, debe ser por la Jucopo, no su presidente. Como integrante de la misma no se me ha permitido conocer los expedientes de los aspirantes, lo que vicia el procedimiento”, agregó.

Por su parte, la diputada Verónica Muñoz Parra, coordinadora de la fracción del PRI, coincidió con Ortega Jiménez en el sentido de que no se le informó previamente sobre el proceso de selección, ni los expedientes o las causas por las que unos aspirantes fueron aprobados y otros no.